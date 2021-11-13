في حب مصر .. السياح يتوافدون على أهرامات الجيزة| شاهد

نشر الحساب الرسمي لوزارة السياحة والآثار المصرية، عبر الانستجرام فيديو يظهر فيه عدد من السياح اثناء زيارتهم منطقة الاهرامات بالجيزة.

وظهر في الفيديو، عدد من السياح يفترشون منطقة الاهرامات ويحتسون الشاي والقهوة امام الهرم الأكبر، كما اصطحب السياح أطفالهم للتنزه والاستمتاع بالجو الطيف صباح اليوم.

وكان تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسئولى قطاع السياحة الخطوات والتيسيرات التي وجه بتوفيرها لسباق الفراعنة الدولى أثناء مروره بالمحافظة، والذي يقام ضمن أجندة الاتحاد الدولي لسباقات الطرق AIMS،تحت رعاية الهيئة العامة المصرية لتنشيط السياحة بالتعاون مع إحدى الشركات العاملة في مجال تنظيم الأحداث الرياضية.

حيث أوضحت رانيا عزت مدير عام السياحة، أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ في هذا المجال، فقد تم "اليوم "استقبال المشاركين في السباق في دورته الـ 21، عند مرورهم بهرم ميدوم، ضمن خط سير السباق (لمسافة 100كم) والذي بدأ من هرم هوارة بمحافظة الفيوم ،مرورا بهرم ميدوم، وصولاً إلى هرم سقارة بالجيزة ، ويشارك فيه 150 متسابقاً يمثلون 16 دولة عربية وأوربية منها : فرنسا ،جنوب أفريقيا ،كندا ،إيطاليا ،المانيا ،روسيا ، وأمريكا ، إنجلترا ،الأردن والسعودية.

وقد قام فريق عمل من الإدارة العامة للسياحة باستقبال المتسابقين أثناء مرورهم بمنطقة ميدوم وتوزيع بعض المشروبات والكتيبات والمطويات السياحية المتضمنة أهم المعالم السياحية والأثرية عن محافظة بني سويف بمختلف اللغات، حيث أعرب المشاركون في السباق" والذين حرصوا على التقاط صور تذكارية بجوار الهرم " عن سعادتهم بزيارة محافظة بني سويف وإعجابهم الشديد بهرم ميدوم باعتباره قيمة حضارية وأثرية كبيرة ومن أهم المقاصد السياحية في بني سويف، وموجهين الشكر لمسئولى السياحة على حسن الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي وجدوها من مسئولى السياحة بتوجيهات من محافظ الإقليم الدكتور محمد هاني غنيم.