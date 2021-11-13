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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|هواوى تعلن الموعد الرسمي لإطلاق ساعة Watch GT Runner.. ومواصفات مميزة لهاتف موتورولا Moto G31 القادم

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

هواوى تعلن الموعد الرسمي لإطلاق ساعتها الذكية Watch GT Runner


أعلنت شركة هواوى الصينية الموعد الرسمي لإطلاق ساعتها الذكية المميزة Watch GT Runner  في 17 نوفمبرالمقبل، حيث ستتمتع الساعة بعدد من المواصفات الكبيرة منها مقياس YHE القادر على قراءات ضغط الدم بشكل دقيق.  

 

تسريبات تكشف مواصفات مميزة لهاتف موتورولا Moto G31 القادم


كشفت تسريبات عدد من مواصفات هاتف Moto G31 من فئة الهواتف المتوسطة والذى ستصدره شركة موتورولا الأمريكية، والمقرر إصداره خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيأتى بمواصفات جبارة إلى جانب سعر مناسب للغاية.

 

منها الميراث الرقمي.. آبل تطلق الإصدار التجريبي الثاني iOS 15.2 لهواتف آيفون


أصدرت شركة آبل الأمريكية الإصدار التجريبي الثاني من نظام تشغيل iOS 15.2  والذى يضم عددا من الميزات الجديدة والمذهلة منها ربط جهات الاتصال القديمة ونظام لسلامة الأطفال في الرسائل، وكذلك ودعم خصوصية التطبيقات.

 

مبيعات شاومي من الساعات الذكية تتجاوز 2 مليون وحدة في 30 دقيقة


كشفت تقارير أن شركة شاومي الصينية قد استطاعت تحقيق رقم قياسي جديد في مبيعات منتجاتها ، حيث باعت الشركة أكثر من 2 مليون وحدة من ساعاتها الذكية والاجهزة القابلة للارتداء في 30 دقيقة فقط ، وذلك خلال حدث أقامته الشركة بمناسبة موسم التخفيضات .

 

عطل كبير يضرب GMAIL و YouTube وكروم في عدد من دول العالم


يواجه الآلاف من مستخدمي خدمات جوجل المختلفة والتى تشمل تطبيقات GMAIL و Google و  YouTube انقطاعا كبيرا في الخدمة في عدد من دول أوروبا والعالم على رأسها المملكة المتحدة، تؤثر على تسجيل الدخول على هذه التطبيقات.

 

أخبار التكنولوجيا ساعةWatch GT Runner هواوي هاتف موتورولا Moto G31 الميراث الرقمي عطل GMAIL و YouTube

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