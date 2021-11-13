أخبار التكنولوجيا|هواوى تعلن الموعد الرسمي لإطلاق ساعة Watch GT Runner.. ومواصفات مميزة لهاتف موتورولا Moto G31 القادم

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:



أعلنت شركة هواوى الصينية الموعد الرسمي لإطلاق ساعتها الذكية المميزة Watch GT Runner في 17 نوفمبرالمقبل، حيث ستتمتع الساعة بعدد من المواصفات الكبيرة منها مقياس YHE القادر على قراءات ضغط الدم بشكل دقيق.



كشفت تسريبات عدد من مواصفات هاتف Moto G31 من فئة الهواتف المتوسطة والذى ستصدره شركة موتورولا الأمريكية، والمقرر إصداره خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيأتى بمواصفات جبارة إلى جانب سعر مناسب للغاية.



أصدرت شركة آبل الأمريكية الإصدار التجريبي الثاني من نظام تشغيل iOS 15.2 والذى يضم عددا من الميزات الجديدة والمذهلة منها ربط جهات الاتصال القديمة ونظام لسلامة الأطفال في الرسائل، وكذلك ودعم خصوصية التطبيقات.



كشفت تقارير أن شركة شاومي الصينية قد استطاعت تحقيق رقم قياسي جديد في مبيعات منتجاتها ، حيث باعت الشركة أكثر من 2 مليون وحدة من ساعاتها الذكية والاجهزة القابلة للارتداء في 30 دقيقة فقط ، وذلك خلال حدث أقامته الشركة بمناسبة موسم التخفيضات .



يواجه الآلاف من مستخدمي خدمات جوجل المختلفة والتى تشمل تطبيقات GMAIL و Google و YouTube انقطاعا كبيرا في الخدمة في عدد من دول أوروبا والعالم على رأسها المملكة المتحدة، تؤثر على تسجيل الدخول على هذه التطبيقات.