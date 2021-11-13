درجات الحرارة اليوم السبت 13-11-2021.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 13- 11 - 2021، في القاهرة والمحافظات.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان، أنه لا ينصح بتخفيف الملابس بدرجة كبيرة، خاصة خلال فترات الليل، والساعات الأولى من الصباح الباكر، خاصة لطلاب المدارس.

وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط الأمطار خلال الفترة القادمة على عدد من المناطق، خاصة في مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى:

القاهرة 27 17

الإسكندرية 26 18

الإسماعيلية 26 18

الدقهلية 27 19

الغردقة 29 21

المنيا 28 18