تصفيات كأس العالم 2022 .. فرنسا تستدرج كازاخستان لحسم بطاقة التأهل

مباريات السبت

يستضيف منتخب فرنسا نظيره منتخب كازاخستان، اليوم، السبت، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب فرنسا، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويسعى منتخب فرنسا بقيادة مديره الفني ديديه ديشامب لتحقيق الفوز على كازاخستان في مباراة الليلة، لحسم تأهله رسميا إلى كأس العالم.

وخاض منتخب فرنسا 6 مباريات في تصفيات كأس العالم 2022، حتى الآن، فاز في 3 مباريات، وتعادل في مثلهم، ولم يتذوق طعم الخسارة.

على الجانب الآخر، يطمح فريق كازاخستان في تحقيق نتيجة إيجابية أمام فرنسا، بعدما فقد فرصته في التأهل إلى مونديال 2022 “إكلينيكيا”.

يذكر أن مباراة الذهاب، انتهت بفوز فرنسا على كازاخستان بهدفين دون رد، سجلهما عثمان ديملي و سيرهي ماليي “لاعب كازاخستان” بالخطأ في مرماه.

ترتيب فرنسا وكازاخستان:

يتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الرابعة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن منتخب أوكرانيا صاحب المركز الثاني، بينما يتذيل منتخب كازاخستان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.