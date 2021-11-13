بإطلالة صباحية..لقاء الخميسي تتألق فى أحدث ظهور

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة صباحية مشرقة، وعلقت قائلة"وقت القهوة"، مما نال إعجاب متابعيها.

وحلت الفنانة لقاء الخميسي ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة ON E الفضائية، ونرصد في التقرير التالي أبرز ما قالته خلال اللقاء.

قالت الفنانة لقاء الخميسي، إن المسرح يمثل لها حياة، مضيفة:" أيام المعهد كانوا عارفين بمجرد ما أطلع على خشبة المسرح بسمع مزيكا وأقفل الباب عليا واسلم على كل حاجة فيه وأرقص".

وأضافت لقاء الخميسي في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" أنا مش محظوظة لأني بدأت من أول سلمة وفي لحظة وقفت رغم أني عملت حاجات تطلعني لآخر سلمة بس أحياناً الدنيا بتقف".

وتابعت لقاء الخميسي:" توقفت كثيرا عن العمل بعد مسلسل قضية رأي عام رغم أني حصدت جوائز، وبعدين عملت “ الزوجة الرابعة “ ووقفت كتير”، مضيفة:” قعدت 3 سنين في البيت بعد مسلسل " أبواب الشك " ورجعت في " ضد الكسر " وكنت ماضية " إجازة مفتوحة " وبعدين " حتة من القمر “”.

وأكملت لقاء الخميسي:" العام الحالي يمثل نقلة كبير لي لأنني قدمت 3 عمال بأدوار مختلفة ".