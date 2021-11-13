سليمان عيد وكريم محمود عبد العزيز تريند التيك توك .. فيديو

قدمت الإعلامية “لميس سلامة“ فقرة السوشيال ميديا، وتريندات التيك توك، اليوم ، السبت ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي " .

وعرضت " سلامة " فيديو ترند على " التيك توك " لـ الفنانين " سليمان عيد " و " كريم محمود عبد العزيز " ، وهما يغنيان أغنية " يلا مع السلامة " .

وفي سياق آخر ، نشر النجم مصطفى خاطر، فيديو جديد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر مصطفى خاطر بإطلالة كاجوال مرتديا برفقة الفنان اوس اوس و سليمان عيد، مما نال إعجاب متابعيه.