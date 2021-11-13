بيومي فؤاد يتعرض لموقف محرج داخل الطائرة بسبب " قبلة" .. شاهد

قدمت الإعلامية " لميس سلامة " فقرة السوشيال ميديا ، اليوم ، السبت ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي " .

وعرضت " سلامة " فيديو مقلب الفنان " مصطفى خاطر " و " أوس أوس " فى الفنان بيومي فؤاد من داخل الطائرة .

وقام " أوس أوس " بتقبيل بيومي فؤاد ، وتفاجأ بفتاة تقف بجانبه بدلا منه وضحك ، وقام " أوس أوس " و " مصطفى خاطر " بالضحك معه واخباره بالمقلب .

ونشر النجم مصطفى خاطر، فيديو جديد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر مصطفى خاطر بإطلالة كاجوال مرتديا برفقة الفنان اوس اوس و سليمان عيد، مما نال إعجاب متابعيه.