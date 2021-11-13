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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ خطة  لدعم الإنارة بقرى وتجمعات مركز الحسنة

لقاء رئيس مدينة الحسنة
لقاء رئيس مدينة الحسنة مع رؤساء القري

قال اللواء أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة ان يجري تنفيذ خطة  لدعم الإنارة بقرى وتجمعات مركز الحسنة  بمنطقة بوسط سيناء، وذلك في اطار توفير حياة كريمة للمواطنين المقيمين في قري وتجمعات وسط سيناء. في إطار حرص المحافظ المستمر على تقديم الدعم وتسهيل كافة الخدمات والارتقاء بها في جميع القطاعات بوسط سيناء لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وقال أن اللواء المحافظ ،صدق بالموافقة على صرف (٢٠٠) عمود كهرباء والتركيب فى القري تحت أشراف سكرتير القرية ورئيسها ، حسب المناطق التى تحتاج الى الإنارة بعد الدراسة الميدانيه على الطبيعة بكل قريه.


خط الجهد المنخفض

وتم التنبيه على سكرتير قرية البرث بمتابعة شركة الكهرباء  ، بشان تغير خط الجهد المنخفض من بغداد حتى البرث  ، وحل مشكلة كهرباء بغداد وتغير الشبكة القديمة المتهالكة لتقليل ومنع الخسائر التى يسببها قطع التيار الكهربائى المتكرر في المنطقة. 
تم التأكيد  علي المهندس  مدير الإدارة الهندسيه بالمجلس  بإنارة جميع الشوارع الرئيسية بمدينة الحسنه ورفع كفاءة وصيانة جميع الكشافات ومتابعة جميع التراخيص الخاصة بالمباني والمحلات.

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تنفيذ خطه دعم الإنارة قرى الحسنة

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