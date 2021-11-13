عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجزار يتابع استعدادات استقبال الشتاء وخطة الطوارئ بمدن 15 مايو وأسيوط

صدى البلد

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولي أجهزة مدن أسيوط الجديدة وطيبة الجديدة و15 مايو، خطة الطوارئ بكل جهاز مدينة والاستعدادات التي تم اتخاذها لاستقبال موسم الشتاء والتعامل مع الأمطار الغزيرة حفاظاً على الأرواح والممتلكات والثروة العقارية بالمدن الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية ومنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية والدفاع المدني، والاستعداد الكامل لمجابهة التقلبات الجوية المحتملة، وكذا ضرورة الانتشار السريع للمعدات وصيانة روافع الصرف الصحي وتوفير مصادر التيار الكهربائي اللازم لانتظام عملية التشغيل في حالة هطول الأمطار الغزيرة، وتطهير مخرَّات السيول، بجانب نشر التحذيرات بجميع الوسائل حول كيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للمواطنين بالمدن الجديدة في حالة هطول الأمطار والتقلبات الجوية.

وأوضحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم تشكيل لجنه لإدارة الأزمات والكوارث بالجهاز، ورفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة العمليات على مدار الـ24 ساعة  لمواجهة المخاطر المحتملة بموسم الشتاء، والتنبيه على كافة الإدارات المختصة بالتواجد في مواقعهم في حالات الطوارئ.

وأضافت أنه تم تجهيز كافة المعدات وتأمين المحطات والروافع  والخطوط  والمولدات  اللازمة  لمجابهة أي تقلبات جوية أوكوارث طبيعية، وسرعة التعامل معها، كما تم مخاطبة كافة الشركات العاملة بـ(المحطات – الروافع – المآخذ – شبكات مياه وصرف – تشغيل وصيانة الكهرباء) لرفع حالة الاستعداد القصوى، بجانب التنسيق الدائم مع غرفة عمليات  محافظة  أسيوط،  وشركة المقاولون العرب وإدارة الدفاع المدني والإطفاء ومديرية أمن أسيوط وقسم شرطة أسيوط الجديدة.

وأشارت المهندسة جيهان عمار، إلى أنه تم تفعيل منظومة الخط الساخن  15100 لتلقي شكاوى  وبلاغات "المياه والصرف والكهرباء" وكافة  الشكاوى الواردة من المواطنين وسرعة الرد عليها، كما تم إنشاء صفحة خاصة بالجهاز وتم نشر أرقام  كلً من (رؤساء الأحياء – مسئولي الصيانة والتشغيل – كافة المختصين بالطوارئ) لتلقي أي بلاغات، مضيفةً أنه تم رفع كفاءة وصيانة المعدات التابعة لجهاز المدينة، وتشمل( 2 لودر – باك لودر حفار – لودر بوب كات -   سيارة كسح مياه – 4 سيارات دوبل كابينة - 3 مقطورات كسح – 3 سيارات قلاَّب)، كما تم التأكيد على جاهزية عدد من المعدات الخاصة  بإحدى الشركات بالمدينة وتشمل (2 لودر  - 2 حفار -  طلمبة  شفط مياه  - 1 سيارة كسح)، والعمل بحالة جيدة على مدار 24 ساعة، كما تم مخاطبة كافة الشركات لموافاة جهاز المدينة بالمعدات الخاصة بها، والتي يمكن استخدامها في حالة الطوارئ.

وأشارت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إلى أنه يتم اصطفاف المعدات بشكل مستمر للتأكد من جاهزيتها، والتطهير الدائم لبالوعات الصرف الصحي والمطر والصيانة الدورية لها، حيث يتم دورياً تطهير وصيانة البالوعات ورفع كفاءتها استعداداً لأي طوارئ، بجانب تنفيذ عدد من البالوعات الجديدة لتعزيز منظومة صرف المطر في بعض الأماكن التي تحتاج إلي تعزيز، وذلك ضمن البنود الواردة بعقود التشغيل والصيانة، وكذا التطهير الدوري لشبكات الصرف الصحى.

من جانبه، أوضح المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، الإجراءات التي تم اتخاذها استعداداً لاستقبال موسم الشتاء والتعامل مع  الأمطار الغزيرة بمدينة طيبة الجديدة، والتي شملت تدعيم خطوط الانحدار للصرف الصحي، ومنها تغيير خط الانحدار قطر 600 مم بطول 500 م بالحي السكنى الأول،  وإنشاء عدد من غرف صرف الأمطار فى أماكن متفرقة بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، إلى أنه فيما يتعلق بمحطات المعالجة وتأمين التخلص من الكميات الزائدة، تم تأهيل محطة المعالجة بطاقة 9 آلاف م3/يوم، ورفع كفاءة محطات الرفع بجانب  تنفيذ أعمال  الصيانة بصفة دورية والتأكد من جاهزية المولدات والطلمبات وخطوط الطرد، وإضافة مصادر للتغذية الكهربائية بمحطات الرفع، حيث أصبحت جميع محطات الرفع والمعالجة تعمل بمصدري كهرباء مختلفين بالإضافة إلى توفير مولد آخر فى حالة الطوارىء.

وقال رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، إنه تم متابعة جاهزية السيارات والمعدات التابعة للجهاز، والتي تشمل ( 3 لوادر - لودر حفار - سيارة كسح - طلمبة نزح متنقلة - ونش إنقاذ - مولد كهرباء متنقل - سيارة إنقاذ - سيارة بيك اب – 4 سيارات تنك مياه)، وكذا متابعة جاهزية المعدات التابعة لشركة الصيانة، والتي تشمل (2 لودر حفار - 4 سيارات كسح – 3 طلمبات نزح متنقلة – 2 ماكينة نزح مياه قطر  6 بوصات - مولد كهرباء متنقل - سيارتي نقل معدات – سيارة  نافورى)، بجانب إجراءات أخرى، والتي تشمل صيانة ورفع كفاءة السدود، حيث يوجد بالمدينة 4 سدود لحماية المدينة من أخطار السيول.

من جانبه، أكد المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه تم التوجيه بسرعة الاستعداد من كافة الإدارات المعنية وأخذ الاحتياطات لمجابهة أخطار الأمطار الغزيرة المحتملة، وذلك في إطار أخذ كافة الاحتياطات لبدء موسم الشتاء والتعامل مع سوء الأحوال الجوية .

وأشار المهندس السيد همام، إلى أنه تم تشكيل فرق عمل مجهزة لمجابهة أخطار الأمطار من أفراد  ومعدات وآلات شفط  جاهزة للعمل عند اللزوم، مضيفاً أنه تم تطهير جميع المطابق الرئيسية وخطوط شبكات مياه الصرف بالمدينة بجميع مراحلها، كما تم تطهير جميع بالوعات الأمطار  ليكون هناك استعداد تام عند حدوث أمطار غزيرة .
وقال رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إن الجهاز قد انتهى من كافة الاستعداد لمجابهة أخطار الأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء، بجانب التنسيق مع الجهات المعنية للتعاون في حالات الطوارئ.

 

المجتمعات العمرانية وزير الإسكان حالة الطوارئ فصل الشتاء الصرف الصحى

ترشيحاتنا

كيف يتعامل المسلم مع الابتلاء.. اعرف رأي العلماء

تعرض لـ 3 محاولات اغتيال بـ لبنان.. سفير سعودي أسبق يفجر مفاجأة.. فيديو

استدعاء حمدي النقاز بسبب الزمالك يثير غضب الإعلام السعودي

جهود دار الإفتاء لتحصين الأسرة والحد من حالات الطلاق.. المفتي يكشف عنها

الجزار يتابع استعدادات استقبال الشتاء وخطة الطوارئ بمدن 15 مايو وأسيوط

بعضها يدرسها المفتي بنفسه..مراحل التحقيق في حالات الطلاق داخل دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم معاشرة الزوجة كل 4 أشهر لظروف السفر؟.. دار الإفتاء ترد

الأرصاد تكشف حقيقة وصول العاصفة الثلجية الى القاهرة وموعد سقوط الأمطار

محاكمة الفنان شادي خلف بتهمة هتك عرض 7 فتيات بالقوة .. اليوم

سيول وتقلبات جوية.. الأرصاد تحذر مواطني جنوب الصعيد والبحر الأحمر وسيناء

لـ أصحاب العقارات.. غرامة يومية 100 جنيه حال عدم تنفيذ هذا الإجراء

طقس السبت.. احذر سيول وأمطار شديدة في هذه المناطق

خبر صادم من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

السعودية .. قرار عاجل بشأن دخول النساء المسجد النبوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة قاضية للمشاهدين.. نهاية صادمة لـ «جيمس بوند» ورحيله للأبد

مولود في الشهر الخامس.. شاهد الطفل الأسرع ولادة في العالم|صور

بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

داخل سباطة موز.. رجل يعثر على العنكبوت الأكثر سمًا في العالم |صور

فيديو

فيديو جراف.. رعب في حمام مدرسة ابتدائية بقنا .. ما القصة

على موتوسيكل.. مصري يقطع 3 آلاف كيلو من القاهرة إلى مكة لأداء العمرة

حاجات ماقدرش أعديها.. تفاصيل جديدة يكشفها "السقا" عن أزمة مها أحمد

بيبي بوشهري.. البلوجر الكويتية الشهيرة تثير أزمة بظهور فاضح "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ