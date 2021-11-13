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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة مرسى علم يتابع إزالة آثار الأمطار على جوانب الطرق

مياه الأمطار في الشوارع
مياه الأمطار في الشوارع

قام اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم ، فجر اليوم السبت ، بمتابعة سقوط أمطار المتقطعة على أنحاء مدينة مرسى علم ، وحصر تجمعات المياه وشفطها وكان يرافقه الاستاذ اشرف عبد الدايم مدير إدارة الأزمات بالوحدة المحلية للمدينة .

شدد عدلى، على ضرورة التأكد من سحب تراكمات المياه الموجودة بالشوارع ، بواسطة شركة المياه والشرب والصرف الصحى بمرسى علم ، وإدارة وحدة الحماية المدنية بمرسى علم .

كلف عدلى قسم الكهرباء بمراجعة العوازل والأسلاك المكشوفة ، بجميع الأعمدة الكهربائية دخل المدينة وتغييرها ، لمنع حدوث أي ماس كهربائي قد ينتج جراء سقوط الأمطار ، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وكانت قد حذرت إدارة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر مسؤولي مدن الجنوب من توقعات بهطول أمطار ما بين خفيفة وقد تصل إلى متوسطة الشدة والسيول على مدن جنوب المحافظة كما أشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، وذلك علي جنوب مدينة مرسى علم ومدينتي حلايب وشلاتين.

ومن المنتظر أن يتأثر القطاع الجنوبي الشرقي من الجمهورية بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تتمثل في تشكل سحب ركامية رعدية ماطرة بغزارة ونشاط قوي للرياح الهابطة، وذلك بسبب نشاط لمنخفض سطحي رطب من أصل مداري يصادفه حوض علوي بارد في طبقات الجو العليا تتمثل في أمطار غزيرة رعدية تصل لحد السيول ورياح هابطة قوية على حلايب وشلاتين بالكامل رأس حدربة، أبو رماد ، برنيس ، حلايب ، شلاتين وتمتد الأمطار الرعدية بحدة أقل متوسطةإالى غزيرة مصحوبة بنشاط للرياح الهابطة على مناطق من أسوان ووسط البحر الأحمر وأجزاء من جنوب وشرق محافظة قنا وتكون فرصتها الأفضل يوم السبت وتمتد فرصة الأمطار من خفيفة الى متوسطة لمناطق من شمال البحر الأحمر، ومناطق من جنوب سيناء بجانب مناطق من محافظتي قنا والأقصر .

وكانت قد أعلنت محافظة البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى تحسبا لسقوط الأمطار والسيول طبقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتم التنسيق بين جميع المديريات والإدارات المعنية ورؤساء المدن والشركات المساهمة، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطط الطوارئ ونشر سيارات شفط المياه للتعامل الفوري مع المياه حال سقوط أمطار، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز الشفاطات الكبرى بالقرب من البؤر المعروفة بتجمع المياه بها.

وأصدر عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تعليمات إلى رؤساء المدن بضرورة تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كل أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط وصيانة سيارات الكسح، لتكون جاهزة فى أى وقت، للتعامل مع المواقف الطارئة، وتخصيص فرق عمل للتدخل السريع فى حالة حدوث سيول، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أخطار السيول بكل مدينة بالإضافة إلى غرفة رئيسية بديوان عام المحافظة، وتجهيز مجموعات عمل للصيانة الكهربائية والميكانيكية والشبكات للتعامل مع أى طارئ.

مرسى علم كهربا إدارة الأزمات البحر الأحمر الدرجة القصوي محافظة البحر الاحمر سقوط الأمطار

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