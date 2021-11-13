الأكثر مشاهدة في التاريخ .. مسلسل " لعبة الحبار " يتفوق على " صراع العروش " | شاهد

قدمت الإعلامية " لميس سلامة " فقرة السوشيال ميديا ، اليوم ، السبت ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي " .

وعرضت " سلامة " مقاطع من المسلسل الكوري " لعبة الحبار " ، والذي وصلت عدد مشاهداته 17 مليار مشاهدة في أقل من 3 شهور على " يوتيوب " ، ليتفوق عل مسلسل " صراع العروش " ، ويصبح الأكثر مشاهدة في التاريخ .



ووصل عدد مشاهدات مقاطع "لعبة الحبار" حوالي 17 مليار مشاهدة، في الوقت نفسه بلغ عدد الإعجابات أو التعليقات على مقاطع الفيديو ذات الصلة 533 مليونا بحسب موقع سبوتنيك.

في الوقت نفسه، حصدت مقاطع مسلسل "صراع العروش" خلال عشر سنوات 16.9 مليار مشاهدة، و233 مليون تعليق وردود تركت تحت الفيديو.

وأكد مدير الإنتاج هوانغ دونغ هيوك تجديده عقد المسلسل للموسم الثاني، وأضاف أنه من السابق لأوانه الحديث عن الشروط والأحكام الدقيقة للمشروع.

وقدرت صحيفة "بلومبرغ" أرباح نتفليكس من المسلسل حوالي 900 مليون دولار، وهو مبلغ كبير جدا بالمقارنة مع تكلفة إنتاج المسلسل التي بلغت 21.4 مليون دولار فقط.