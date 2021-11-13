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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك يعدد أسباب تعادل المنتخب أمام أنجولا

صدى البلد

كشف أحمد مجدي نجم الزمالك والمنتخب السابق عن أسباب تعادل المنتخب أمس امام انجولا في التصفيات الافريقية المؤهله لـ كأس العالم قطر 2022.

وكتب احمد مجدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “ مبرووووك منتخب مصر التأهل للمرحله النهائيه للصعود لكأس العالم قطر ٢٠٢٢ ولكن مباراه انجولا كانت سيئه جدا علي كل الاصعده الفنيه الهجوميه والدفاعيه احنا رجعنا بسبب ضعف القوه البدنيه عند منتخب انجولا الشوط الثاني هو ده اللي عمل الفارق ”.

 

أكثر من 1000 يوم.. شباك منتخب مصر لم تهتز بهدفين آخر 3 سنوات
 

تعادل  منتخب مصر مع نظيره منتخب أنجولا بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب 11 نوفمبر ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وتأهل منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش إلى الدور الحاسم لتصفيات بطولة كأس العالم بقطر 2022.

أحرز ثنائية منتخب مصر الوطني محمد النني وأكرم توفيق فيما سج ثنائية أنجولا هيلدر كوستا ومبالا نزولا.

ولم تهتز شباك منتخب مصر الوطني في آخر مباراة بهدفين منذ تسجيل منتخب تونس ثنائية في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار تصفيات أمم أفريقيا التي أقيمت في شهر نوفمبر ٢٠١٨.

حقق منتخب مصر يوم 16 نوفمبر عام 2018  فوزا مثيرا على نظيره التونسي بنتيجة 3 / 2، فى المباراة التى جرت فى تصفيات أمم إفريقيا 2019.

ويدين الفراعنة بالفضل فى تحقيق هذا الانتصار الغالي لنجم ليفربول محمد صلاح بعدما نجح فى تسجيل هدف الفوز فى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ومنح المنتخب الوطنى ثلاث نقاط غالية فى مشوار التأهل للكان.

سجل أهداف منتخب مصر كل من تريزيجيه وباهر المحمدى ومحمد صلاح ، فيما سجل هدفىّ نسور قرطاج نعيم السليتى.

وخاض بعدها منتخب مصر 3 مباريات فى إطار تصفيات كان 2019 الذى استضافته القاهرة أمام نظيره منتخب النيجر وانتهت بالتعادل 1-1 وفاز على نيجيريا بهدف دون رد وبنفس النتيجة أمام تنزانيا.

وتأهل منتخب مصر إلى أمم إفريقيا وخاض 5 مباريات فاز خلالها فى دور المجموعات على منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا بنتيجة 2/ 0 وتغلب على غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحقق فوزا على زيمبابوى بهدف دون رد.

وتلقى منتخب مصر الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري خسارة امام نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد ليودع الفراعنة الكبار بطولة أمم إفريقيا.

وخاض منتخب مصر الوطني عقب انتهاء منافسات الكان وتحديدا فى شهرى أكتوبر ونوفمبر عام 2019 أمام بتسوانا وليبيريا وحقق فيهما الفوز بهدف دون رد.

وقاد حسام البدرى منتخب مصر الوطني في 6 مباريات بتصفيات أمم إفريقيا المقرر إقامتها فى الكاميرون مطلع العام المقبل ونجح في التأهل إلى بطولة الكان.

وافتتح منتخب مصر الوطنى مشوار تصفيات أمم إفريقيا بـ الكاميرون بالتعادل مع منتخب كينيا 1/1 وجزر القمر سلبيا ثم فاز على نظيره منتخب توجو ذهابا 1/0 وإيابا 3/ 1 ثم تعادل أمام كينيا 1/1 واكتسح جزر القمر برباعية نظيفة ويتأهل بعدها لنهائيات الكان.

وخاض منتخب مصر الوطنى 5 مباريات في تصفيات كأس العالم بقطر 2022 حيث حقق فوزا أمام أنجولا فى المباراة الأولى بهدف دون رد  ثم تعادل مع الجابون 1/1 وتمت إقالة حسام البدرى عقب تلك المباراة.

وتعاقد اتحاد الكرة مع البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة المنتخب وفاز الفراعنة الكبار تحت قيادته فى مباراتي ليبيا فى الذهاب بهدف نظيف أحرزه عمر مرموش وفى الإياب بثلاثة أهداف بأقدام أحمد فتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحى كما تعادل مع منتخب أنجولا 2/2 وتأهل إلى الدور الحاسم بتصفيات المونديال.

الزمالك اتحاد الكرة رمضان صبحي مصطفي محمد ليفربول كأس العالم المنتخب الوطني

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