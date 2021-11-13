سكرتير عام البحر الأحمر: فصل التيار الكهربائي بالكامل عن مدينة حلايب حفاظا على أرواح المواطنين

قال اللواء عاطف وجدى السكرتير المساعد لمحافظة البحر الأحمر ، أنه تم فصل التيار الكهربائي بالكامل عن مدينة حلايب جنوب المحافظة، بسبب السيول والأمطار الغزيرة التى تعرضت منذ الساعات الأولى اليوم.

أضاف «وجدى» فصل التيار إجراء إحترازى حرصا وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مضيفا تم فصل التيار الكهربائي عن 20% من مدينة الشلاتين، وكذلك الإنارة العامة بمدينة مرسى علم.

وأكد السكرتير العام المساعد، جميع الطرق الخارجية للمحافظة تعمل بصورة طبيعية فيما عدا تحويل بجنوب مدينة سفاجا، بسبب نحر فى الكيلو 30 جنوب المدينة.

في نفس السياق شهدت مدينة الغردقة، صباح اليوم السبت، هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة، مع تكاثف للسحب وغيوم.

فيما حذرت إدارة الأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، قائدى المركبات توخى الحذر اثناء القيادة بسبب الأمطار غزيرة تكون رعدية احيانا قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسي علم ، والطرق المؤدية من تلك المناطق إلى جنوب الصعيد .

كما شهدت مدن سفاجا والقصير وحلايب وشلاتين أمطار غزيرة وصلت إلى السيول بعددا منها، تسبب فى نحر بجانب الطريق بالكيلو 32 جنوب مدينة سفاجا، وتم التواصل مع مسئولى الهيئة العامة للطرق والكبارى لمعالجة النحر.

كما ضربت السيول، الكيلو 50 بطريق «القصير / مرسى علم جنوب البحر الأحمر، فيما استقبل أهالى حلايب الأمطار بالاحتفالات، حيث تتسبب فى اكتساء المناطق الصحراوية بالأعشاب والحشائش، التي يعتمد عليها أهالي المنطقة في رعي الإبل والأغنام.

كان اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، أعلن حالة الطوارئ القصوى بجميع مدن والقطاعات والمديريات لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة بعد تحذيرات الأرصاد الجوية بتعرض مدن المحافظة من حلايب وشلاتين جنوبا وحتى الزعفرانة شمالا.