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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة مرسى علم: فصل الإنارة العامة بالمدينة وجار سحب تراكمات المياه

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

قال اللواء واصف عدلى رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، أنه تم فصل الإنارة العامة عن المدينة حرصا وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين، بعد الأمطار التى تعرضت لها المدينة، فجر اليوم السبت.

أضاف «عدلى» ، فصل التيار يقتصر على الإنارة العامة فقط وباقى المدينة تعمل بصورة طبيعية، مشيرا أن العمل يجرى على قدماً وساق لسحب تراكمات المياه الموجودة بالشوارع.

كما كلف رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، قسم الكهرباء بمراجعة العوازل والأسلاك المكشوفة ، بجميع الأعمدة الكهربائية دخل المدينة وتغييرها ، لمنع حدوث أي ماس كهربائي قد ينتج جراء سقوط الأمطار ، حفاظًا على أرواح المواطنين .

فى سياق مختلف قال اللواء عاطف وجدى السكرتير المساعد لمحافظة البحر الأحمر، أنه تم فصل التيار الكهربائي بالكامل عن مدينة حلايب جنوب المحافظة، بسبب السيول والأمطار الغزيرة التى تعرضت منذ الساعات الأولى اليوم.

أضاف «وجدى» فصل التيار إجراء إحترازى حرصا وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مضيفا تم فصل التيار الكهربائي عن 20% من مدينة الشلاتين، وكذلك الإنارة العامة بمدينة مرسى علم.

وأكد السكرتير العام المساعد، جميع الطرق الخارجية للمحافظة تعمل بصورة طبيعية فيما عدا تحويل بجنوب مدينة سفاجا، بسبب نحر فى الكيلو 30 جنوب المدينة.

فيما حذرت إدارة الأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، قائدى المركبات توخى الحذر اثناء القيادة بسبب الأمطار غزيرة تكون رعدية احيانا قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسي علم ، والطرق المؤدية من  تلك المناطق إلى جنوب الصعيد .

كما شهدت مدن سفاجا والقصير وحلايب وشلاتين أمطار غزيرة وصلت إلى السيول بعددا منها، تسبب فى نحر بجانب الطريق بالكيلو 32 جنوب مدينة سفاجا، وتم التواصل مع مسئولى الهيئة العامة للطرق والكبارى  لمعالجة النحر.

كما ضربت السيول،  الكيلو 50 بطريق «القصير / مرسى علم جنوب البحر الأحمر، فيما استقبل أهالى حلايب الأمطار بالاحتفالات، حيث تتسبب فى اكتساء المناطق الصحراوية بالأعشاب والحشائش، التي يعتمد عليها أهالي المنطقة في رعي الإبل والأغنام.

 

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