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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض في درجات الحرارة وفرص سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

صدى البلد

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر، إن بعض المناطق شهدت أمس أمطار رعدية متوسطة، بينما شهدت مناطق آخرى أمطارا غزيرة، ومنها سلاسل جبال البحر الأحمر في حلايب وشلاتين ومرسى علم وبعض المناطق في جنوب الصعيد.

 

وأضاف الدكتور محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامح " صباحك مصري " المذاع على فضائية "أم بي سي مصر 2" ، أن حالة عدم الاستقرار مازالت ممتدة حتى اليوم في سلاسل البحر الأحمر ووصلت إلى سفاجا والقصير وستصل أيضًا إلى الغردقة.

 

وتابع محمود شاهين ، أن مناطق جنوب مصر تشهد فرصا لتساقط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة مع استمرار فرص تكون السحب الرعدية على هذه المناطق، موضحًا أن نشاط الرياح في سلاسل البحر الأحمر وجنوب مصر سيكون ملازم للسحب الرعدية.

 

وأكد أن الجو سيشهد تحسنا كبيرا بداية من الأسبوع المقبل، مضيفًا أن باقي مناطق الجمهورية تشهد حالة من الاستقرار مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق وستشهد درجات الحرارة انخفاض ملحوظ عنه الأسبوع الماضي.


وأشار إلى أن الطقس سيكون معتدل على جميع السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وسيكون حارا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار وبالنسبة لفترات الليل سيكون الطقس باردًا .

 

محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر حالة الطقس اخبار توك شو

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