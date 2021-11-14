عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تبدأ اليوم.. سلسلة اجتماعات برلمانية لمناقشة الحساب الختامي للموازنة

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها، اليوم الأحد، الحساب الختامي للموازنة لعام 2020 - 2021؛ وذلك بعد إرسالها من قبل الحكومة إلى مجلس النواب.

 

وأوضح بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحساب الختامي سيكون أولوية لجنة الخطة والموازنة خلال الاجتماعات المقبلة، التي تبدأ يوم الأحد المقبل، على أن يتم إحالة الحساب الختامي إلى الجلسة العامة عقب موافقة اللجنة، تمهيدا لإقراره نهائيا بالجلسة.

مصطفى سالم: الحساب الختامي 2021/2020 يعزز الإنفاق على ملفات الحماية الاجتماعية

ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للبرلمان، يوم الثلاثاء 2 نوفمبر، على أن يعود المجلس للانعقاد، اليوم الأحد الموافق 14 نوفمبر الجاري.

 

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأخيرة، على مشروع قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ، مع إرجاء مناقشة المواد لجلسات مقبلة

موازنة مجلس النواب الحكومة الحساب الختامي مشروع قانون

ترشيحاتنا

فى اليوم العالمي للسكر ..هل تناول الكثير منه يؤذى الجنين ؟

ما الفرق بين الرؤيا الصالحة والحلم؟.. علي جمعة يوضح

سعر الدولار في البنوك اليوم 14- 11- 2021

سعر ومواصفات فورد Bronco موديل 2021 في الإمارات ..صور

قدمنا دروسا تدريبية.. محمد بركات: البدري اتظلم .. وموقف مصطفى محمد ماكنش هيعدي

أهم الأخبار.. غلق 4 طرق في مرسى علم والصعيد بسبب الأمطار والسيول ..ورضا عبد العال: كيروش لازم يمشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألف جنيه للجرام.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن ارتفاع سعر الذهب.. فيديو

زوجتي ممتنعة عن معاشرتي منذ وفاة والدها؟ مبروك عطية يرد

ما تنزلوش الشتوي.. تعرف على مواعيد بدء فصل الشتاء

دعاء تحقيق المستحيلات من 9 كلمات فقط.. ردده قبل السلام من الصلاة

نحفظ محبتنا واحترامنا لإخوتنا المسلمين.. الكنيسة الأرثوذكسية ترد على زكريا بطرس

آخر 48 ساعة.. البترول تحذر من مضاعفة فاتورة غاز شهر نوفمبر

أسوان مجرد بداية | تحذير لـ سكان القاهرة من تغيرات الطقس

لن نسمح بالفتنة.. هاشتاج #عاقبوا زكريا بطرس يجتاح تويتر بسبب الإساءة للنبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغذية الطفل في مرحلة التسنين

النملية.. دولاب وثلاجة فى وقت واحد وتحولت لقطعة ديكور عصرية|نوستالجيا

أمريكا تتوعد آبي أحمد..وعقوبات قاسية على إريتريا لارتكابها مجازر واغتصابات في تيجراي

ضربة قاضية للمشاهدين.. نهاية صادمة لـ «جيمس بوند» ورحيله للأبد

فيديو

فيديو جراف | هل يستطيع الجن سرقتك؟ عالم أزهري يجيب

مش هنكد عليها.. رد فعل شيرين رضا عن زواج ابنتها نور

جهل كتير.. إلهام شاهين تكشف أسرار مسرحية المومس الفاضلة

أول رجل فتحت قلبى له.. باريس هيلتون تكشف مشاعرها بحفل زفافها.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

بقلم إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

اﻟﻤﺰﻳﺪ