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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدبولي: نستهدف رفع كفاءة كافة الأحياء السكنية القديمة بمحافظة السويس تدريجيا

مصطفى مدبولي، رئيس
مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش زيارته لمحافظة السويس، إن الرئيس السيسي وجه بضرورة العمل داخل المحافظة لكي تواكب باقي المحافظات من حيث الأعمال والمشروعات التنموية، متابعا: مواطني محافظة السويس كانوا بيشتكوا ويقارنوا المحافظة بغيرها من المحافظات".


وأضاف “مصطفى مدبولي”، خلال المؤتمر الصحفي، أن هناك تعاون واضح مع محافظ السويس من أجل إقامة العديد من المشروعات الكبرى، من ضمنهم مشروع الصرف الصحي وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.


وأشار إلى أنه قام بتفقد محطتي المياه داخل المحافظة اليوم، وذلك لمتابعة المشروع خطوة بخطوة.


ولفت إلى أن الدولة تستهدف وضع خطة طموحة لرفع كفاءة كافة الأحياء السكنية القديمة بمحافظة السويس تدريجيا.
 

مدبولى مصطفى مدبولي مجلس الوزراء محافظة السويس الرئيس السيسي اخبار التوك شو

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