جذب 220ألف زائر.. جامع: إقبال كبير على الجناح المصري في إكسبو دبي

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الجناح المصري المشارك بفعاليات إكسبو 2020 دبي أصبح وجهة رئيسية لزوار الإكسبو حيث استقبل الجناح منذ افتتاح الإكسبو مطلع اكتوبر الماضى وحتى الأن نحو 220 ألف زائر من مختلف الجنسيات.

وقالت الوزيرة ان الإقبال على الجناح المصري بإكسبو في تزايد مستمر نظراً لأنه يقدم للجمهور نسخة مصغرة عن مصر بكل تفاصيلها ومقوماتها الطبيعية والسياحية والصناعية والمعمارية والتاريخية وذلك في رحلة شيقة وقصيرة لا تتجاوز نصف الساعة.

ولفتت إلى أن فعاليات اليوم الوطني لمصر التي انطلقت من الجناح المصري نهاية شهر أكتوبر الماضي كان لها دوري محوري في تعريف زوار الجناح على مصر من خلال العروض الثقافية والفلكلورية المتميزة التي نقلت للعالم سمات وتفرد الشخصية المصرية على مر التاريخ.

وأضافت جامع أن الجناح المصري استقبل منذ بداية شهر نوفمبر العديد من الزيارات الرسمية والجولات لشخصيات رفيعة المستوى وشخصيات عامة من مختلف الدول في مقدمتها زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وساڤاس بارديوس، وزير السياحة القبرصي، وعمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووفد غرفة التجارة العربية البرازيلية برئاسة اوسمار شحفا، رئيس الغرفة، ووفد شبكة سي إن إن الاخبارية العالمية.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي أن الجناح استقبل أيضاً ممثلي ٨ شركات سياحة تابعة لوزارة التجارة والصناعة والسياحة الكولومبية، والشيخ صقر بن حميد القاسمي رئيس مجلس ادارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، المهندس صالح بن ابراهيم الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" السعودية، وعمر فياض مينيسيس حاكم ولاية هيدالجو بدولة المكسيك، ومنيرة سليمان الهويدي المفوض العام لجناح دولة الكويت باكسبو ٢٠٢٠، ولاعب كرة القدم ونجم منتخب مصر السابق محمد زيدان.

وأضاف مغاوري أن الجناح على الجانب الأخر ينظم فعاليات وجلسات نقاشية تفاعلية تسلط الضوء على أهم التطورات التي تشهدها مصر في كافة ميادين الحياة حيث شهد الجناح منذ مطلع الشهر الجاري انعقاد ندوة بعنوان "التعليم في مصر من مرحلة رياض الاطفال الي سوق العمل"، وندوة حول مبادرة حياة كريمة، وأخرى حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجلسة حول الفرص الاستثمارية بمحافظة بورسعيد، و الاستثمار في صعيد مصر، فضلاً عن ندوة حول تقرير التنمية البشرية لمصر 2021، وندوة حول الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.