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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي : الرئيس السيسي وجه بالعمل على تطوير السويس والانتهاء من مشروعاتها

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تواصل الزيارات الميدانية لجميع محافظات مصر، “وكنا منذ يومين في محافظة الوادي الحديد واليوم نزور محافظة السويس  لافتا إلى أن الهدف من هذه الزيارات تنفيذ توجيهات لمتابعة المشروعات على اوض الواقع وتلبية طموحات المواطنين”.


وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: “زياراتنا للسويس هامة جدا حيث كان هناك شكاوى من المواطنين بعدم تطوير المحافظة لافتا إلى أن الحكومة تعمل جهد كبير داخل المحافظة للانتهاء من المشروعات لافتا اننا نعمل في اكثر من مشروع بالمحافظة”.


وقال مدبولي، إنه من بين هذه المشروعات تطوير خدمات المياه والصرف الصحي مشيرا محطة زرب ١ و ٢ مؤكدا انهم يعملوا الى ١٢٥ الف متر مكعب في اليوم لرقع كفاءة الصرف الصحي حيث كانت مناطق الجمعيات تعاني من الصرف لذلك قمنا برفع كفاءة الأحياء السكنية القديمة و الصرف الصحي بها .

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الوزراء السويس

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