حلمى بكر : مشوارى الفنى عمره 62 سنة وهؤلاء العظماء شكلوا ثقافتى

قال حلمى بكر ، إنه مواليد عام 1937 وظل طوال الـ 62 عاما الماضية يمارس مهنته التى عشقها منذ طفولته لافتا إلى أن القراءة شكلت ثقافته وتربى على سماع أغانى العظماء من أم كلثوم ، عبد الوهاب .



وأوضح حلمى بكر خلال استضافته ببرنامج كنوز الوطن مع الاعلامى أيمن عدلى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن الفنان مرتبط بالمجتمع وبما يحمله من تراث وتعلقه بسماع الاغانى سواء الكلاسيكية أو المعاصرة ولاسيما المجتمع المصرى الذى ظهر بزوغ عظماء الفن ومنهم كوكب الشرق ، العندليب الأسمر ، اسمهان وغيرهم .



وأشار حلمى بكر ، إلى أن الوجدان المصرى تشكل بعد حرب 1973 ولا سيما الفن الذى يعد ناقل ومرآة لكافة ظواهر المجتمع ومنها تراثه ، مصطلحاته ، تعبيراته وظهور كلمات الأغانى الشعبية نتيجة لظهور الانفتاح .