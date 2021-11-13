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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمى بكر : مشوارى الفنى عمره 62 سنة وهؤلاء العظماء شكلوا ثقافتى

حلمى بكر
حلمى بكر

قال حلمى بكر ، إنه مواليد عام 1937  وظل طوال الـ 62 عاما الماضية يمارس مهنته التى عشقها منذ طفولته لافتا إلى أن القراءة شكلت ثقافته وتربى على سماع أغانى العظماء من أم كلثوم ، عبد الوهاب .


وأوضح حلمى بكر خلال استضافته ببرنامج كنوز الوطن مع الاعلامى أيمن عدلى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن الفنان مرتبط بالمجتمع وبما يحمله من تراث وتعلقه بسماع الاغانى سواء الكلاسيكية أو المعاصرة ولاسيما المجتمع المصرى الذى ظهر بزوغ عظماء الفن ومنهم كوكب الشرق ، العندليب الأسمر ، اسمهان وغيرهم .


وأشار حلمى بكر ، إلى أن الوجدان المصرى تشكل بعد حرب 1973 ولا سيما الفن الذى يعد ناقل ومرآة لكافة ظواهر المجتمع ومنها تراثه ، مصطلحاته ، تعبيراته وظهور كلمات الأغانى الشعبية نتيجة لظهور الانفتاح  .

 

 

حلمي بكر المجتمع المصري الاغاني الشعبي كوكب الشرق كنوز الوطن

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