حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات لإيجاد السيولة المرورية أمام حركة السيارات وإعادة الانضباط بالشوارع وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بواسطة عمال تحسين البيئة برفع مخلفات القمامة المتراكمة ونقلها من النقطة الوسيطة الثابتة إلى المقالب العمومية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وخلق جو صحى ونظيف حرصاً على صحة المواطنين وحفاظاً على البيئة من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.

وواصلت رئاسة مركز و مدينة الزقازيق حملاتها المستمرة لرفع كفاءة منظومة النظافة بنطاق المدينة والوحدات المحلية للارتقاء بالمستوى الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختلفة برفع تراكمات القمامة من الشوارع والمناطق والأحياء ومداخل المركز للوصول إلى أقصى مستوى للنظافة العامة بالمركز.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد برفع ٦١٣ حاله وضبط ١٨ حاله وتحرير ٩ محاضر إشغال في حملة موسعه لفتح الطريق أمام حركه السيارات ومنع التكدسات بالشوارع وفك الإختناقات المرورية و شملت الحمله شوارع سعد زغلول وعمرو بن العاص و الشيخ ابوحماد.

وقامت رئاسة المركز بأعمال النظافة مناطق مدرسه التجارة وبين القصرين والسكة الشامية وسط المدينة والست عيون وعزبه العمدة وميدان البنك الأهلي وأبوحماد البلد أمام المحكمة وامام سور الري ومدخل المدينة للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بأعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات والمخلفات بنطاق الشوارع الرئيسية بالوحدة المحلية بقنتير والصالح والديدامون وسوادة كما قامت حملة لرفع الإشغالات بالطريق الرئيسى مروراً بقرية كفر الحاج عمر بمنطقة سوق السبت.

كما قامت رئاسة حى اول الزقازيق بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة بشارع الجلاء وسعد زغلول والفلوجة و عبدالسلام عارف و عبد العزيز أباظة و فاروق والنقراشى و الجيش من أجل توفير مناخ وبيئة صحية جيدة لأهالى حى أول الزقازيق.

وقامت رئاسة مدينه صان الحجر بتكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات والمخلفات بنطاق الشوارع الرئيسية بالمدينة لخلق جو صحي ونظيف وحفاظاً على البيئة من انتشار الأوبئة والأمراض المعديه برفع وتفريغ صناديق القمامه ١٨ طن تقريبا من منطقه السوق القديم وحى طيبه و شارع القطاع وشارع بحر صفط و المنطقة الأثرية وذلك من خلال منظومة الجمع المنزلى والشوارع من أماكن التجميع الوسيطه ونقلها إلى أماكن المقلب العمومى وإظهار الشكل الجمالى للمدينة الأثرية.