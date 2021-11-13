محافظ بني سويف يطمئن على الحالة الصحية لسائق لودر أُصيب أثناء عمله بمركز ومدينة سمسطا

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على الحالة الصحية لسائق لودر بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، والذي تعرض "صباح اليوم" لإصابة أثناء العمل،حيث رافقه اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، ناصرسيف رئيس مركز ومدينة سمسطا، المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.



وحرص المحافظ على تفقد الحالة الصحية للسائق بعناية المخ والأعصاب بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة بني سويف ، مطمئناً من خلال تقارير الأطباء على تشخيص الحالة وأوجه الرعاية المقدمة للحالة والتي تم نقلها للمستشفى بشكل عاجل لعناية المخ والأعصاب عن طريق رئيس الوحدة المحلية بالتنسيق مع الصحة والإسعاف.

وطمأن المحافظ أسرة المصاب بأنه يتابع حالته بشكل شخصي، متمنياً له الشفاء العاجل وخروجه من المستشفى في أقرب وقت ممكن وعودته لأسرته وعمله،مؤكداً لهم بأنه قد كلف وكيل وزارة الصحة ورئيس المدينة بمتابعة الحالة على مدار الساعة والاطمئنان على الحالة وسرعة التعامل مع أية تطورات في حالته الصحية.