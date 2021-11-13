مدبولي لـ شباب قرية عامر بالسويس: تعالوا متجروش عايز أتكلم معاكم

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرية عامر بمحافظة السويس الذي تم دخولها لتطوير لتصبح منطقة حضارية .

وخلال تفقده قام مدبولي بالنداء على عدد من الشباب قائلا: " تعالوا متجروش عايز اكلمكم " وقام بسؤالهم عن أحوالهم المعيشية و هل هم بالمدارس ام لا كما سألهم عن وجود ملاعب او مراكز شباب وهل مشاركين بها م لا ، ورد عليه الشباب نحن نذهب للمدارس يوميا لكن اليوم السبت إجازة ومشتركين في مركز الشباب .

كما أحري مدبولي حوار مع أهالي المنطقة والذي قابلوه بالزغاريد ، وسألهم عن الخدمات المقدمة لهم حيث اشتكوا لهم من إزالة برج المياه في المنطقة و بدوره رد محافظ السويس انه كان ايل للسقوط ويمثل خطرا على المنازل لذلك نقوم بإزالته .



واستمع مدبولي لشرح حول تطوير قرية عامر بمحافظة السويس وتوصيل المرافق بها و الخدمات لتصبح قرية حضارية