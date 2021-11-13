البنك الأهلي 2007 يفوز على الجونة 3/1 بدوري الناشئين

فاز فريق البنك الأهلي 2007 على نظيرة بنادي الجونة 3/1 وذلك ببطولة الجمهورية للناشئين والشباب.

وقال محمد سلامة المدير الفني للفريق : المباراة شهدت ضغط على الفريق المنافس منذ إنطلاق المباراة، والإستحواذ على الكورة واللعب على الكرات المرتدة والهجمات السريعة ليحرز الفريق هدفة الأول.

أشار المدير الفني الي انه تم توجيه تعليمات للاعبين بالضغط من الجزء الامامى لفريق الجونة ومن هجمة مرتدة ليحرز فريق البنك الأهلي الهدف الثاني والثالث.

في سياق أخر كشف مصدر مسئول داخل نادي البنك الأهلي، عن مفاوضات الزمالك والأهلي لضم موهبه الفريق ومنتخب مصر الأوليمبي فى الوقت الحالي .

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ “صدي البلد” أن مدافع الفريق أحمد ياسين لم يتلق أي عروض خلال الفترة الحالية و ليس لدينا أي نية في التفريط في اللاعب.

وشدد المصدر ، علي اننا تواصلنا مع ياسين عقب انضمامه للمنتخب المصري وطالبنا منه التركيز في معسكر المنتخب في إطار الاستعدادات لمباراتي أنجولا والجابون في إطار تصفيات كأس العالم قطر 2022.