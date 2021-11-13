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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس غدا.. استقرار الأحوال الجوية وتراجع فرص سقوط الأمطار على البلاد

الطقس غدا
الطقس غدا

تبدأ الأحوال الجوية، اعتبارا من الطقس غدا، الاحد، الاستقرار نسبيا على كافة أنحاء البلاد، خاصة بعد ساعات الأمطار الغزيرة التي وصلت لحد السيول على بعض المناطق بأقصى جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا، سوف تبدأ فرص سقوط الأمطار في الانحسار نسبيا، حيث تقتصر فقط على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وتكون على فترات متقطعة بمعدل خفيف إلى متوسط، يصاحب ذلك استمرار نشاط الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا، يكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس غدا، ليلا يكون لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على كافة الأنحاء.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 17
السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 19
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 20
شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 16
جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 20

الطقس غدا درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم

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