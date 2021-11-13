برلماني: مصر ستنجح في إتمام المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الشعب الليبي

أكد النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال كلمته بمؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، علي أمن واستقرار ليبيا واستعادة سيادتها علي أراضيها مره اخري.



وأشاد كعربان، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بحديث الرئيس السيسي، عن الشهيد عمر المختار في الدفاع عن وطنة ليبيا، وعدم السماح لأي قوة مهما كانت أن تتدخل في شأنها الداخلي ،مشيراً إلى أن مصر من منطلق دورها الريادي تسعى للم الشمل، ولإتمام مصالحة وطنية شاملة بين جميع أبناء الشعب الليبي ودفع عجلة الاقتصاد والبناء .

وقال عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حملت رسائل هامة للجميع وإن استقرار ليبيا، وخروج الجماعات الإرهابية المتطرفة، والقوات الأجنبية من أراضيها كان محور اهتمام ونقاش رؤساء وزعماء وممثلي الدول من الحضور بمؤتمر باريس الدولي، وخاصة أن ليبيا علي أعتاب اجراء الانتخابات المرتقبة في ديسمبر القادم . .

