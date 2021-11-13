دراسة: الجيل الجديد من لقاحات كورونا تقاوم تغيرات الفيروس

يسعى الباحثون لتطوير لقاحات كورونا لجعلها تقاوم كل التحورات الجديدة.. وكشفت دراسة جديدة أجراها أطباء من مستشفى سانت بارثولوميو،أن لقاحات كورونا covid المستقبلية يجب أن تصمم لاستهداف جزء مختلف من الفيروس بحيث تكون مقاومة للتغيرات.

تطوير لقاحات كورونا





وأفاد الباحثون، أن تم تطوير لقاحات كورونا الحالية - مثل Pfizer و AstraZeneca يمكنها التعرف على البروتين الذي يستخدمه للالتصاق بالخلايا البشرية، ويتم جعلها أضعف مع كل سلالة جديدة لأن الكثير من الطفرات تحدث بسبب التصاقها بالخلايا، مما يجعل من الصعب على أجساد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس التعرف عليه.





ويقول الخبراء، إن لقاحات كورونا المستقبلية يجب أن تركز على بروتينات معينة داخل الجسم الهيكلي للفيروس Covid والتي تستخدمها للتكاثر، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.



وزعم الباحثون، أن التعرض السابق لفيروسات كورونا الموسمية مثل تلك التي تسبب نزلات البرد يساعد الناس أيضًا على محاربة فيروس كورونا كوفيد؛ حيث أن نتائج الدراسة أجريت على أكثر من 700 عامل رعاية صحية تم مسحها أسبوعيا لمدة أربعة أشهر.



وأشار الباحثون، إلى أن المتطوعين الذين اختبروا النتائج السلبية بانتظام لديهم خلايا تعمل ضد بروتينات النسخ المتماثل لفيروس كورونا Covid وهي جزء من الآلية الداخلية للفيروس.



وتُظهر الأدلة الواقعية أن المحصول الحالي من لقاحات كورونا Covid فعال للغاية في منع الناس من الإصابة بأمراض شديدة والوفاة؛ حيث يوفر حماية بنسبة 90٪. وتكون أقل فعالية بشكل ملحوظ في منع الناس من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، على الرغم من أن فعاليتها تبلغ حوالي 60 في المائة.

تطوير لقاحات كورونا





ويقول العلماء إن استهداف البروتين الذي يستخدمه فيروس كورونا كوفيد للانتشار في الجسم والذي يوجد في كل فيروس، يمكن أن يجعل الجيل التالي من اللقاحات أفضل في منع انتقال العدوى.



وأوضح الباحثون، أن اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) المنتظم والأجسام المضادة خلال الأشهر الأربعة الأولى كشف أن أربعة أخماس العمال لم يكن لديهم أي أثر للفيروس.



وأراد الباحثون معرفة ما إذا كانت هذه المجموعة على اتصال بعدوى فيروس كورونا، أو ما إذا كانوا قد تحملوا "عدوى فاشلة" - فعندما تصاب خلاياهم بفيروس لكنها لا تتكاثر؛ حيث أظهرت عينات الدم المأخوذة من 573 مشاركًا لم تكن نتيجة اختبارهم إيجابية أن حوالي واحد من كل 10 كان لديه نوع معين من الخلايا التائية (CD4 + و CD8 +).



وأكد الباحثون، إنه يتم تكتشف الخلايا التائية الفيروس بمجرد دخولها الجسم وتستهدف بروتينات النسخ المتماثل لعدوى فيروس كورونا Covid ثم تساعد في التخلص من العدوى، وتشكل البروتينات جزءًا من آلية تسمى مجمع النسخ المتماثل (RTC).



وأظهر التحليل أن الجسم يصنع أيضًا هذه الخلايا التائية استجابةً لأعضاء آخرين من عائلة الفيروس التاجي، مثل تلك التي تسبب نزلات البرد الشائعة كل عام، لأن لديهم نظام تكاثر شبه متطابق، هذا لأن النسخ المتماثل يلعب دورًا مهمًا في دورة حياة الفيروس ، لذا فهو أقل قدرة على التحور.



وقال المؤلف الرئيسي الدكتور ليو سوادلينج: "التعرض السابق لنزلات البرد ربما يكون قد منح هؤلاء الأفراد السبق في مواجهة الفيروس، مما يؤدي إلى تغيير التوازن لصالح نظام المناعة لديهم في القضاء على فيروس كورونا قبل أن يبدأ في التكاثر".



وأضاف سوادلينج، أن الملايين يصابون بنزلات البرد كل عام لكن 9.3 مليون بريطاني أثبتت إصابتهم بالفيروس منذ بداية الوباء وتم تسجيل أكثر من 140 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد، مما يشير إلى أنه لا توجد حماية كافية لإبقاء الفيروس بعيدًا.



ولكن الباحثين الذين نُشرت نتائجهم في مجلة Nature، يعتقدون أن اللقاح الذي يستهدف مركز التدريب الإقليمي سيعمل ضد جميع فيروسات كورونا المتحورة؛ حيث لا توجد لقاحات تستهدف بروتين التكاثر قيد التطوير حاليًا.



وأكد سوادلينج، إن استجابة الخلايا التائية تدوم لفترة أطول من استجابة الجسم المضاد، لذا فإن لقاحات الجيل التالي يمكن أن توفر حماية أكثر دواما ``يحتمل أن تمنع العدوى وانتقالها''.