عاجل
أراكم قريباً.. تعليق داني ألفيش بعد العودة إلى برشلونة نشرة المرأة والصحة| كيف تحمي نفسك من لدغات الثعابين والعقارب.. اكتشاف النظام الغذائي المسبب لـ سرطان القولون جامعة عين شمس :15 نوفمبر منع دخول الطلاب للحرم الجامعي دون تطعيم كورونا..الأعراض خفيفة.. مدير مكافحة العدوى: نسبة إصابة الحاصلين على لقاح كورونا 30% المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر وليد السويدي في حــوار لــ "صدى البلد": توقعات بزيادة أسعار العقارات 10% بسبب مواد البناء.. والمدن الجديدة أصبحت بيزنس مستقل بذاته | فيديو وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القوى العاملة: تعيين 695 شابا وفتاة بالقطاع الخاص والاستثماري بالمنيا

محافظ المنيا
محافظ المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، إن مديرية القوى العاملة تواصل جهودها لتوفير فرص عمل ووظائف للشباب والخريجين بمنشآت القطاع الخاص في جميع المحافظات، الأصحاء ولذوي القدرات الخاصة والهمم، إيمانًا بدورها في المساهمة في تقليل وتخفيض معدلات البطالة.

 

وأعلن المحافظ، أنه تم تشغيل 695 شاباً وفتاة من جميع المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث تم تعيينهم بالجهات المختلفة على مستوى الجمهورية، وتم إرسال شهادات القيد "كعب العمل" لمديرية القوى العاملة، بعد استيفائها من جهة التعيين .

 

عاطف عبد الجابر رئيسا لـ نادي المنيا الرياضي ويونس نائب وفايز للصندوق

حظر اصطحاب الكلاب إلي كورنيش النيل في المنيا

وأكد المحافظ ، أنه يجري التنسيق والمتابعة مع جميع القطاعات لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب ، كما تعمل المحافظة من خلال عدد من البرامج والمبادرات على منح قروض للشباب لعمل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، منها جهاز تنمية المشروعات، صندوق التنمية المحلية، مبادرة مشروعك وكذلك جهاز شباب الخريجين.

 

هذا ويمكن التقدم للوظائف التي تعلن عنها وزارة القوى العاملة من خلال متابعة نشرة التوظيف القومية على موقع الوزارة والتي تصدر كل شهرين، ويقوم الشباب بالتسجيل عليها عبر الرابط التالي:

http://www.manpower.gov.eg/NationalBulletin.html

المنيا القوى العاملة القطاع الخاص توفير فرص عمل جهاز تنمية المشروعات ذوي القدرات الخاصة معدلات البطالة

ترشيحاتنا

9 دول تستحوذ على 77.2% من صادرات الأثاث المصري بقيمة 142 مليون دولار

نشرة أخبار العالم | فيضانات وسيول تضرب أستراليا.. حرائق هائلة بـ إسرائيل.. ضربة كبيرة لـ الإخوان بـ الجزائر

لادا تنهى مسيرة سياراتها الأيقونية نيفا في هذا الموعد

أخبار التعليم.. بدء التجارب السريرية على لقاح "كوفى فاكس" غدا.. و30% نسبة إصابة الحاصلين على مصل كورونا

نشرة البرلمان| تحركات برلمانية ضد وزيري التعليم والمالية.. وغرامة يومية 100 جنيه لهذه العقارات

وليد السويدي في حــوار لــ "صدى البلد": توقعات بزيادة أسعار العقارات 10% بسبب مواد البناء.. والمدن الجديدة أصبحت بيزنس مستقل بذاته | فيديو وصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم معاشرة الزوجة كل 4 أشهر لظروف السفر؟.. دار الإفتاء ترد

الطقس الآن...الأقمار الصناعية: سيول رعدية على 7 مناطق بالجمهورية خلال ساعات

عاصفة ممطرة فى طريقها إلى هذه المناطق وتحذيرات من التنقل بين المحافظات

الأرصاد تكشف حقيقة وصول العاصفة الثلجية الى القاهرة وموعد سقوط الأمطار

كارتيرون يقترب من الرحيل عن الزمالك ..تفاصيل

تأجيل محاكمة شادي نبيل لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات لـ 19 ديسمبر

محاكمة الفنان شادي خلف بتهمة هتك عرض 7 فتيات بالقوة .. اليوم

لـ أصحاب العقارات.. غرامة يومية 100 جنيه حال عدم تنفيذ هذا الإجراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا تتوعد آبي أحمد..وعقوبات قاسية على إريتريا لارتكابها مجازر واغتصابات في تيجراي

ضربة قاضية للمشاهدين.. نهاية صادمة لـ «جيمس بوند» ورحيله للأبد

مولود في الشهر الخامس.. شاهد الطفل الأسرع ولادة في العالم|صور

بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

فيديو

في مكان مسكون بالجن.. بـ فيديو: إحدى مشاهير «تيك توك» السعوديات تثير الجدل

ملقاة على الأرض.. ظهور آيات القرآن في لعبة الكترونية

كنت عايز أقيس النبض.. فنان يكشف سببا غريبا وراء طلاق منة عرفة

تعرض لـ 3 محاولات اغتيال بـ لبنان.. سفير سعودي أسبق يفجر مفاجأة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

بقلم إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

اﻟﻤﺰﻳﺪ