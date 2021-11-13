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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إذاعة البرنامج الثقافي تطلق مسابقة "حكايات المساء" في القصة القصيرة للأطفال

تعليم الأطفال
تعليم الأطفال

أطلقت إذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية للعام الرابع علي التوالي  مسابقة "حكايات المساء" فى كتابة القصة القصيرة للأطفال، وذلك بعد النجاح الذي حققته المسابقة خلال دوراتها الثلاث السابقة بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة.

تهدف المسابقة إلى تشجيع الأطفال على المشاركة واكتشاف مواهب جديدة فى هذا المجال ورعايتها وتشجيعها بالمتاح من الوسائل.

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وتتنوع جوائز المسابقة بين مالية وعينية تقدمها بعض المؤسسات الثقافية الرسمية والشخصيات العامة.

ويدور موضوع المسابقة هذا العام  حول " نهر النيل " .. شريان الحياة.
ولا يجوز التقدم بأكثر من قصة للمتسابق الواحد و تقبل القصص من فئتين سنيتين الاولي حتى ‎18‏ عاما، والثانية ما فوق 18 عاما .

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يتم تنظيم المسابقة تحت رعاية الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية و بسمة حبيب رئيس الشبكة الثقافية و محمد إسماعيل مدير إذاعة البرنامج الثقافي.

يذكر أن برنامج حكايات المساء المتخصص في نقد أدب الأطفال يذاع في  الخامسة والنصف يوم الإثنين من كل أسبوع من إعداد الشاعر والقاص عبده الزراع وتقديم رانيا سلامة.

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