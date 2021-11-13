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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قنصل مصر بميلانو تلتقي مدير الأمن وتزور الأجنحة المُشاركة في معرض CPHI

قنصل مصر بميلانو
قنصل مصر بميلانو تزور الاجنحة المصرية المشاركة بمعرض الدواء

التقت السفيرة منال عبد الدايم القنصل العام لجمهورية مصر العربية في ميلانو بمدير الأمن العام Giuseppe Petronzi، وذلك في إطار الزيارات التي تُجريها مع مختلف قيادات السلطات الإيطالية المعنية بميلانو.

 وخلال اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مزيد من التعاون والتنسيق حيال رعاية مصالح الجالية المصرية في ميلانو في إطار حرص الجالية على احترام القوانين الإيطالية. 

ومن جانبها، أكدت القنصل العام في ميلانو على ما توليه من اهتمام مباشر بالتنسيق مع الجانب الإيطالي للعمل على حل كافة المشاكل والعقبات التي تواجه المواطنين المصريين في نطاق اختصاص القنصلية العامة.

وفي سياق مُختلف، قامت السفيرة منال عبد الدايم بجولة تفقدية لأجنحة الشركات المصرية المُشاركة في معرض الدواء CPHI والذي انعقد في ميلانو بحضور الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ حيث أعربت القنصل العام عن سعادتها بالحضور الإيجابي للشركات المصرية في هذا المحفل الدولي، والصورة المُشرفة التي خرجت بها المُشاركة المصرية في هذه الفعالية. 

كما أكدت السفيرة منال عبد الدايم على الدور الهام الذي تضطلع به وزارة الخارجية للمُساهمة في دعم برامج توطين صناعة الدواء في مصر، ومبادرات الترويج لإمكانيات السوق المصرية الهائلة والقادرة على جذب المزيد من الاستثمار الدوائي.

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