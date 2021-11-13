وزير خارجية إيطاليا يتعرض لتهديد جديد من داعش

أطلق تنظيم "داعش" تهديدات جديدة ضد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، حيث نشرت له صورة جديدة في افتتاحية دعائية نشرتها مجلة النبأ الناطقة بالإيطالية والتابعة للتنظيم، حسبما أفادت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.

ونشر تنظيم "داعش" في العراق والمشرق العربي، المعروف بـ"داعش" صورة لدي مايو بصحبة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. ووفقا لخبراء، نشر الصورة مع بلينكن في مقدمة افتتاحية المجلة يمثل تهديدا مباشرا لوزير الخارجية الإيطالي.

وفي الافتتاحية، أطلقت داعش سلسلة من التهديدات من بينها "سنعلن الخلافة الإسلامية بالرصاص والذخيرة"، "سنقتحم صالات المؤتمرات الخاصة بكم"، "ترويع الكفار أمر إلهي".

وكان دي مايو قد تعرض في يوليو الماضي لتهديد مباشر نشرته داعش في نفس المجلة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يضع فيها التنظيم صورة دي مايو في المقدمة.