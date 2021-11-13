وزير السياحة والآثار يتابع آخر مستجدات العمل بالفيلم الترويجي لموقع سانت كاترين

اجتمع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار اليوم مع ممثلي الشركة المنفذة للفيلم السياحي الترويجي لموقع سانت كاترين، ومخرجة الفيلم، لمتابعة تنفيذ الفيلم الترويجي عن موقع سانت كاترين، أحد المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي.



حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومساعدي الوزير لكل من الشئون الفنية، والترويج، والدكتورة ميري ميساك الاستاذ المساعد بكلية السياحة و الفنادق جامعة حلوان ، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، ومدير عام التخطيط والمتابعة ورئيس الحملة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.



وخلال الاجتماع قدمت مخرجة الفيلم عرضا تقديميا لمحتوى الفيلم والسيناريو الخاص به والشخصيات التي ستتم الاستعانة بها في ظل الجولة التي قامت بها وفريق العمل علي مدار اليومين الماضيين لتفقد و اختيار الأماكن التي سيتم التصوير فيها لإبراز قدسية سانت كاترين و المقومات السياحية والأثرية والبيئية والروحانية بها كأحد المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي، ونموذج للسياحة البيئية والمستدامة حيث أنها أحد أهم المحميات الطبيعية في مصر، كما تم اختيارها لتكون نموذج للسياحة الريفية ضمن المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.



هذا وتجدر الإشارة إلي أنه من المقرر إقامة احتفالية عالمية كبري خلال الفترة المقبلة للترويج لموقع سانت كاترين بالتعاون مع وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء وذلك في إطار مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بموقع سانت كاترين.