عاجل
أراكم قريباً.. تعليق داني ألفيش بعد العودة إلى برشلونة نشرة المرأة والصحة| كيف تحمي نفسك من لدغات الثعابين والعقارب.. اكتشاف النظام الغذائي المسبب لـ سرطان القولون جامعة عين شمس :15 نوفمبر منع دخول الطلاب للحرم الجامعي دون تطعيم كورونا..الأعراض خفيفة.. مدير مكافحة العدوى: نسبة إصابة الحاصلين على لقاح كورونا 30% نشرة البرلمان| تحركات برلمانية ضد وزيري التعليم والمالية.. وغرامة يومية 100 جنيه لهذه العقارات المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اكتشاف 7 حالات تعاطي مخدرات بإحدى المؤسسات الحكومية

صدى البلد

تلقى الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، شكوى عن وجود موظف بإحدى المؤسسات الحكومية يتعاطى المواد المخدرة، فتم تنظيم حملة من اللجنة المنوطة بشكل مفاجئ في اليوم التالي من تلقى الشكوى وإجراء تحاليل الكشف عن تعاطى المخدرات لجميع العاملين المتواجدين بالمؤسسة والبالغ عددهم 229 موظفا، وتبين ثبوت 7 حالات إيجابية يتعاطون  للمواد المخدرة "حشيش ،ترمادول" منهم الموظف محل الشكوى وتم تحرير محاضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  .
  
يأتي ذلك بالتزامن مع إصدار قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل، حيث سيتم تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين فى الجهاز الإداري للدولة وتتمثل في وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية وأيضا ممثل من مصلحة الطب الشرعى، ويتم سحب عينة استدلالية، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى معامل وزارة الصحة والسكان للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أى تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة، كما أتاح القانون للموظف فى حالة ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعي، ويتم تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعي حتى يتم التأكد بشكل كبير من تعاطى الموظف للمخدرات أم لا، حيث يضمن القانون للموظف كافة حقوقه‪.‬

جدير بالذكر بأن 400 ألف موظف خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات في الفترة من مارس 2019 وحتى أغسطس 2021 في مختلف الوزارات وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وانخفضت نسبه التعاطى إلى 1.5% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف ومن ثبت  تعاطيه للمواد تم إحالته الى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل سيتم تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمواد المخدرة مع التأكيد بأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة خلال نزول حملات الكشف بشكل مفاجئ سيتم تطبيق القانون عليه.

ترشيحاتنا

روشتة الفوز على الجابون.. فكري صالح يكشف سر تعادل المنتخب مع أنجولا

9 دول تستحوذ على 77.2% من صادرات الأثاث المصري بقيمة 142 مليون دولار

نشرة أخبار العالم | فيضانات وسيول تضرب أستراليا.. حرائق هائلة بـ إسرائيل.. ضربة كبيرة لـ الإخوان بـ الجزائر

لادا تنهى مسيرة سياراتها الأيقونية نيفا في هذا الموعد

أخبار التعليم.. بدء التجارب السريرية على لقاح "كوفى فاكس" غدا.. و30% نسبة إصابة الحاصلين على مصل كورونا

نشرة البرلمان| تحركات برلمانية ضد وزيري التعليم والمالية.. وغرامة يومية 100 جنيه لهذه العقارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم معاشرة الزوجة كل 4 أشهر لظروف السفر؟.. دار الإفتاء ترد

الطقس الآن...الأقمار الصناعية: سيول رعدية على 7 مناطق بالجمهورية خلال ساعات

عاصفة ممطرة فى طريقها إلى هذه المناطق وتحذيرات من التنقل بين المحافظات

الأرصاد تكشف حقيقة وصول العاصفة الثلجية الى القاهرة وموعد سقوط الأمطار

كارتيرون يقترب من الرحيل عن الزمالك ..تفاصيل

تصفيات كأس العالم 2022.. موعد تحديد منافس منتخب مصر في المرحلة النهائية

تأجيل محاكمة شادي نبيل لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات لـ 19 ديسمبر

محاكمة الفنان شادي خلف بتهمة هتك عرض 7 فتيات بالقوة .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا تتوعد آبي أحمد..وعقوبات قاسية على إريتريا لارتكابها مجازر واغتصابات في تيجراي

ضربة قاضية للمشاهدين.. نهاية صادمة لـ «جيمس بوند» ورحيله للأبد

مولود في الشهر الخامس.. شاهد الطفل الأسرع ولادة في العالم|صور

بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

فيديو

في مكان مسكون بالجن.. بـ فيديو: إحدى مشاهير «تيك توك» السعوديات تثير الجدل

ملقاة على الأرض.. ظهور آيات القرآن في لعبة الكترونية

كنت عايز أقيس النبض.. فنان يكشف سببا غريبا وراء طلاق منة عرفة

تعرض لـ 3 محاولات اغتيال بـ لبنان.. سفير سعودي أسبق يفجر مفاجأة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

بقلم إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

اﻟﻤﺰﻳﺪ