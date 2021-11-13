عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. قيادة العمليات المشتركة تعلن مصرع قائد أمني بحادث سير

صدى البلد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، مصرع قائد المنطقة الخامسة في حرس الحدود بحادث سير.

وذكر بيان للقيادة: "ببالغ الحزن والأسى، تنعى قيادة العمليات المشتركة المغفور له العميد الركن، جاسب كاظم عطية السراي، قائد المنطقة الخامسة في قيادة قوات شرطة حرس الحدود، الذي وافته المنية إثر حادث سير".

وأضاف: "وفي الوقت الذي نعزي فيه وزارة الداخلية بشكل عام وقيادة قوات شرطة حرس الحدود بشكل خاص بوفاة هذا الضابط المهني الذي عرف بحبه لوطنه والدفاع عنه، نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى ذويه ومحبيه".

ولم يوضح البيان طبيعة حادث السير المذكور الذي أدى لوفاة هذا العسكري العراقي الكبير.

العراق.. عملية أمنية من ثمانية محاور لملاحقة فلول داعش

العراق.. استعدادات تحسبا لموجة وبائية رابعة من كورونا

العراق قيادة العمليات المشتركة قائد المنطقة الخامسة حرس الحدود لعميد الركن جاسب كاظم عطية السراي

موضوعات متعلقة

أكلات العراق.. طريقة عمل الكحك أبو سمسم

العراق تنظم رحلة لإيجلاء رعاياها من بيلاروسيا

ترشيحاتنا

روشتة الفوز على الجابون.. فكري صالح يكشف سر تعادل المنتخب مع أنجولا

9 دول تستحوذ على 77.2% من صادرات الأثاث المصري بقيمة 142 مليون دولار

نشرة أخبار العالم | فيضانات وسيول تضرب أستراليا.. حرائق هائلة بـ إسرائيل.. ضربة كبيرة لـ الإخوان بـ الجزائر

لادا تنهى مسيرة سياراتها الأيقونية نيفا في هذا الموعد

أخبار التعليم.. بدء التجارب السريرية على لقاح "كوفى فاكس" غدا.. و30% نسبة إصابة الحاصلين على مصل كورونا

نشرة البرلمان| تحركات برلمانية ضد وزيري التعليم والمالية.. وغرامة يومية 100 جنيه لهذه العقارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم معاشرة الزوجة كل 4 أشهر لظروف السفر؟.. دار الإفتاء ترد

الطقس الآن...الأقمار الصناعية: سيول رعدية على 7 مناطق بالجمهورية خلال ساعات

عاصفة ممطرة فى طريقها إلى هذه المناطق وتحذيرات من التنقل بين المحافظات

الأرصاد تكشف حقيقة وصول العاصفة الثلجية الى القاهرة وموعد سقوط الأمطار

كارتيرون يقترب من الرحيل عن الزمالك ..تفاصيل

تصفيات كأس العالم 2022.. موعد تحديد منافس منتخب مصر في المرحلة النهائية

تأجيل محاكمة شادي نبيل لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات لـ 19 ديسمبر

محاكمة الفنان شادي خلف بتهمة هتك عرض 7 فتيات بالقوة .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا تتوعد آبي أحمد..وعقوبات قاسية على إريتريا لارتكابها مجازر واغتصابات في تيجراي

ضربة قاضية للمشاهدين.. نهاية صادمة لـ «جيمس بوند» ورحيله للأبد

مولود في الشهر الخامس.. شاهد الطفل الأسرع ولادة في العالم|صور

بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

فيديو

في مكان مسكون بالجن.. بـ فيديو: إحدى مشاهير «تيك توك» السعوديات تثير الجدل

ملقاة على الأرض.. ظهور آيات القرآن في لعبة الكترونية

كنت عايز أقيس النبض.. فنان يكشف سببا غريبا وراء طلاق منة عرفة

تعرض لـ 3 محاولات اغتيال بـ لبنان.. سفير سعودي أسبق يفجر مفاجأة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

بقلم إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

اﻟﻤﺰﻳﺪ