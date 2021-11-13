كهربا يشارك في فوز الأهلي على منية سمنود 7-1 وديا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على منية سمنود بنتيجة 7-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل مكون من:

مصطفى شوبير وحسين الشحات وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وعمار حمدي وأحمد عبد القادر وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وحسام حسن ووليد سليمان.

سجل أهداف الأهلي؛ كريم فؤاد في الدقيقة ٢ وأحمد عبدالقادر، في الدقيقة 9 قبل أن يحرز منية سمنود هدفه الأول في الدقيقة 17 ، ويعود حسام حسن لتسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 32 ينجح طاهر محمد طاهر في إحراز الهدف الرابع. وفي الدقيقة40 تتوقف المباراة بسبب إصابة عمار حمدي نتيجة التحام قوي من أحد لاعبي منية سمنود حيث يجري الجهاز الفني تغييرا بخروج اللاعب ونزول محمود كهربا.

وينجح كهربا في إضافة الهدف الخامس في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني يجري موسيماني تغييرا بنزول زياد طارق بدلا من وليد سليمان وبعدها ينجح حسام حسن في إضافة الهدف السادس في الدقيقة 61 برأسية نموذجية في شباك المنافس.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة يختتم حسين الشحات أهداف الأهلي بالتسجيل في شباك منية سمنود لتصبح النتيجة 7-1.

واطمأن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني خلال ودية اليوم علي حالة اللاعبين الذين لم يتواجدوا بشكل أساسي في المباريات الأخيرة، في ظل الحرص على تجهيز جميع اللاعبين؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.

وتأتي ودية الأهلي اليوم أمام منية سمنود استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.