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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القائمة العربية المشتركة بـ الكنيست تطرح مشاريع قوانين جديدة لإحراج منصور عباس

القائمة العربية بـ
القائمة العربية بـ الكنيست تطرح مشاريع قوانين جديدة

تعتزم القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، والتي يترأسها أيمن عودة، طرح مشاريع قوانين جديدة تتعلق بالوسط العربي، وذلك لإحراج القائمة العربية الموحدة ورئيسها منصور عباس، وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“.

 

وقالت القناة العبرية، إن ”القائمة المشتركة تنوي طرح المزيد من مشاريع القوانين التي تتعلق بالوسط العربي بهدف إرباك وإحراج القائمة الموحدة“، خاصة في ظل التزام قائمة منصور عباس بقرارات الائتلاف الحكومي.
 

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وأوضحت القناة، أن ”ذلك جاء على إثر نجاح المعارضة في الكنيست الإسرائيلي بتمرير مقترح إقامة مستشفى سخنين بالقراءة التمهيدية والذي قدمته منذ أيام القائمة المشتركة“.

وأشارت القناة، إلى أنه ”في المرحلة الأولى سيتم تقديم مشروعي قانون، الأول لتخفيض رسوم السفر على أحد أهم الطرق في إسرائيل والذي من المقرر التصويت عليه الأربعاء المقبل، والثاني ينص على شطب غرامات فرضت على مخالفات البناء قبل سن قانون كمينتس“.

جدير بالذكر، أن الكنيست الإسرائيلي صادق يوم الأربعاء الماضي بالقراءة التمهيدية على مقترح رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة بإقامة مستشفى في مدينة سخنين العربية، حيث حصل المقترح على تأييد 51 عضوا في الكنيست، وعارضه 50.

 

وصوتت القائمة الموحدة والتي هي جزء من الائتلاف الحكومي في إسرائيل ضد المقترح التزاماً باتفاق الائتلاف، في حين خالف النائب عن القائمة مازن غنايم الاتفاق وصوت لصالح مشروع القانون الأمر الذي أدى لتمريره.

 

وعلى إثر ذلك، عبرت القائمة العربية المشتركة، عن استهجانها لوقوف النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي ضد مقترح إقامة مستشفى في سخنين، مشيرة إلى أن تمرير القانون خطوة عملية مهمة.

 

وقالت القائمة المشتركة، في بيان صحفي ”قيادة الموحدة استمرأت تحليل الحرام وتحريم الحلال فأيّدت قانون الكنابيس في الأكشاك، وصوتت ضد قوانين كفر قاسم والكهرباء ولم الشمل“، معتبرة ذلك ”انصياعاً لأوامر الائتلاف الحكومي“.

 

يذكر أن مقترح إقامة مستشفى في سخنين أدخل الائتلاف الحكومي في خلافات جديدة، وذلك على خلفية تصويت عضو القائمة الموحدة مازن غنايم لصالح المقترح.

 

وفي حينها، بعث عدد من أعضاء الكنيست من حزب ”البيت اليهودي“ الذي يتزعمه رئيس الوزراء نفتالي بينيت رسالة لرئيس الحكومة اشتكوا خلالها من تصرفات أعضاء حزبي القائمة الموحدة وميرتس خلال تصويتهما بشكل مستقل خلافًا لباقي أحزاب الائتلاف الحكومي بالتصويت بشكل موحد.

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