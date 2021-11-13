اليمن يشدد على ضرورة إعطاء دول الأزمات والحروب أولوية في برامج اليونسكو

أكد اليمن ضرورة إعطاء دول الأزمات والحروب أولوية في برامج عمل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛ للمحافظة على استمرارية العملية التربوية والتعليمية وصون التراث والآثار باعتبارهما إرثا إنسانيا حضاريا.



جاء ذلك ذلك في كلمة ألقاها وزير التربية والتعليم اليمني طارق العكبري، أمام المؤتمر العام لليونسكو في دورته الـ 41، المنعقد حاليا في باريس، حيث استعرض العكبري، الصعوبات التي تواجه وزارة التربية والتعليم اليمنية، لاسيما طباعة الكتاب المدرسي والتجريف الثقافي للمناهج التعليمية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، وتجنيد الحوثيين لأطفال المدارس والزج بهم الى جبهات القتال والتي تعد واحدة من أخطر الإشكاليات التي نواجهها على المستويات التربوية والاجتماعية والصحية.



وأشار وزير التربية والتعليم اليمني - في كلمته التي نقلتها وكالة الأنباء اليمنية - إلى تطلع بلاده الدائم إلى شراكة وتعاون مع اليونسكو، والشركاء الدوليين؛ بما يحقق المصالح المشتركة، وحصول أبناء اليمن على حقهم في التعليم مهما كانت الظروف والتحديات من خلال مشاريع تنموية لإعادة وتأهيل المباني المدرسية ورياض الأطفال، وبناء قدرات المعلمين، مثمناً جهود الكوادر التربوية والتعليمية والثقافية الذين قهروا كل الظروف والصعوبات والتحديات والمحافظة على سير العملية التربوية والتعليمية في زمن الحرب.