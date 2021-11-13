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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة الصحفيين تعقد لجنة قيد تحت التمرين على مدار 3 أيام

أرشيفية
أرشيفية

تعقد لجنة تحت التمرين للصحفيين الجدد، مساء اليوم السبت، وتستمر لمدة 3 أيام "السبت والأحد"، بينما يكون اليوم الثالث، هو "الثلاثاء.

 

وسبق أن أعلنت النقابة، كشوف أسماء الصحفيين المقبلين على القيد بجدول تحت التمرين والتي انطلقت اليوم وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

 

وأعلن الكاتب الصحفي خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة القيد، تحديد أيام (13 - 14 - 16) نوفمبر، موعدا لانعقاد لجنة القيد تحت التمرين.

 

كما عقدت لجنة التدريب الدورات التدريبية لكل المتقدمين للقيد بجدول تحت التمرين خلال الشهر الماضي.

 

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من جانبه قال محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، في وقت سابق إنه في إطار تطوير الواجهة الرئيسية لمبنى نقابة الصحفيين، بدأ العمل على قدم وساق للانتهاء من الواجهة بالشكل اللائق بنقابة الصحفيين، وتحت إشراف هندسي من كلية الهندسة جامعة القاهرة.

 

توجيه المخصصات المالية لـ الخدمات النقابية

 

وأضاف شبانة: "نحن كـ مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، كنا قد التزمنا خلال الفترة الماضية بتوجيه المخصصات المالية للخدمات النقابية لأجل تقديم الخدمات الصحية على أكمل وجه منذ تفشي فيروس كورونا وكذلك الالتزام بمخصصات مشروع العلاج والمعاشات والقروض والإعانات والصيانة وتطوير مبنى النقابة داخليا".

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وواصل الأمين العام لنقابة الصحفيين: "كل هذه الأمور المهمة مع غلق الواجهة الرئيسية التي كانت تتساقط وتمثل خطورة بالغة على الزملاء والمترددين على النقابة والمارة من أمام المبنى بشارع عبد الخالق ثروت، فنحن قد بدأنا بالفعل وجديا في العمل بالواجهة الرئيسية للنقابة بعد توافر السيولة المالية المطلوبة لهذا الغرض".

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