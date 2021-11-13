تصفيات المونديال.. الكاميرون تخطف الصدارة من الكوت ديفوار برباعية في شباك مالاوي

حقق منتخب الكاميرون فوزا هاما على مستضيفه منتخب مالاوي 4-0 فى المواجهة التي جمعتهما في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

وسجل فينست أبو بكر هدف الكاميرون الأول فى الدقيقة 23 من ركلة جزاء وضعها لاعب النصر السعودي.

وأضاف اندري أنجوسيا الهدف الثاني فى الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول والمباراة.

وأحرز كريستان باسوجوج ثالث الأهداف في الدقيقة 85، قبل أن يعود نفس اللاعب ليسجل الهدف الرابع فى الدقيقة 87 من عمر المباراة.

ورفعت الكاميرون رصيدها إلى 12 نقطة لتنفرد بالصدارة مبتعدة بنقطتين عن كوت ديفوار الوصيفة.

وتأهلت فرق السنغال والمغرب ومالي ومصر للمرحلة النهائية التي ستجري قرعتها في 18 ديسمبر المقبل.



