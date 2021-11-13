عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصفيات المونديال.. الكاميرون تخطف الصدارة من الكوت ديفوار برباعية في شباك مالاوي

صدى البلد

حقق منتخب الكاميرون فوزا هاما على مستضيفه منتخب مالاوي 4-0 فى المواجهة التي جمعتهما في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

وسجل فينست أبو بكر هدف الكاميرون الأول فى الدقيقة 23 من ركلة جزاء وضعها لاعب النصر السعودي.

وأضاف اندري أنجوسيا الهدف الثاني فى الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول والمباراة.

وأحرز كريستان باسوجوج ثالث الأهداف في الدقيقة 85، قبل أن يعود نفس اللاعب ليسجل الهدف الرابع فى الدقيقة 87 من عمر المباراة.

ورفعت الكاميرون رصيدها إلى 12 نقطة لتنفرد بالصدارة مبتعدة بنقطتين عن كوت ديفوار الوصيفة.

وتأهلت فرق السنغال والمغرب ومالي ومصر للمرحلة النهائية التي ستجري قرعتها في 18 ديسمبر المقبل.


 

ترشيحاتنا

بيراميدز يهزم المحلة 1-0 وديا

رفضت تتشال أو مسك أديها.. تفاصيل خلاف منة عرفة وزوجها وعلاقة محمد نجاتى

أعراض كورونا طويلة الأمد عند الأطفال

تراجع آبي أحمد.. مسئول إثيوبي يضع شروط عقد مفاوضات مع قوات تيجراي

مران الزمالك .. شيكابالا في تدريبات خاصة.. و تطورات تٱهيل رزاق سيسيه

تصفيات المونديال.. الكاميرون تخطف الصدارة من الكوت ديفوار برباعية في شباك مالاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس الآن...الأقمار الصناعية: سيول رعدية على 7 مناطق بالجمهورية خلال ساعات

مش هشكي للفيفا..مرتضي منصور:لن أنفذ حكم عودتي لـ رئاسة الزمالك إلا بالطرق القانونية

الأرصاد تكشف حقيقة وصول العاصفة الثلجية الى القاهرة وموعد سقوط الأمطار

عاصفة ممطرة فى طريقها إلى هذه المناطق وتحذيرات من التنقل بين المحافظات

كارتيرون يقترب من الرحيل عن الزمالك ..تفاصيل

محاكمة الفنان شادي خلف بتهمة هتك عرض 7 فتيات بالقوة .. اليوم

تصفيات كأس العالم 2022.. موعد تحديد منافس منتخب مصر في المرحلة النهائية

لـ أصحاب العقارات.. غرامة يومية 100 جنيه حال عدم تنفيذ هذا الإجراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا تتوعد آبي أحمد..وعقوبات قاسية على إريتريا لارتكابها مجازر واغتصابات في تيجراي

ضربة قاضية للمشاهدين.. نهاية صادمة لـ «جيمس بوند» ورحيله للأبد

مولود في الشهر الخامس.. شاهد الطفل الأسرع ولادة في العالم|صور

بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

فيديو

ظهور العقارب..سيول وثلوج تغرق أسوان

رانيا يوسف تكشف تفاصيل مشهد صامت مع الزعيم عادل إمام .. فيديو

بوتكس بسمة بوسيل وشد ترهلات نادين نجيم ..فنانات شاركن الجمهور عمليات التجميل

في مكان مسكون بالجن.. بـ فيديو: إحدى مشاهير «تيك توك» السعوديات تثير الجدل

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

بقلم إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

اﻟﻤﺰﻳﺪ