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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انطلاق فعاليات احتفال حزب الوفد بذكرى عيد الجهاد الوطني.. صور

صدى البلد

انطلقت منذ قليل، فعاليات احتفال حزب الوفد بذكرى عيد الجهاد الوطني، الذي يوافق 13 نوفمبر من كل عام، بمقر الحزب الرئيسي في الدقي في تمام الخامسة مساءً، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، والنائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات حزب الوفد، و رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والقوى السياسية والوطنية، وممثلين عن الكنيسة والأزهر الشريف، ورموز الإعلام والصحافة.


انطلق الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ أحمد طه، ثم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.


وقال الدكتور رامي بهجت إنه لا يمكن أن يبدأ إحياء ذكرى عيد الجهاد دون رفع شعار "عاش الوفد ضمير الأمة"، ذكرى الجهاد الأكبر، دفاعًا عن الاستقلال الوطني بروح لا تموت أبدًا، رفع شعارها زعماء الوفد والرفاق الذين حملوا لواء "الحق فوق القوة والأمة فوق الجميع".


وأضاف أن الاحتفال بذكرى عيد الجهاد هو إحياء لذكرى وطنية ذكرى إعلان الانتفاضة ضد الحماية البريطانية والسعي نحو الاستقلال الوطني والتحرير من الاحتلال.


ومن المقرر أن يلقي المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، خطاباً سياسياً مهماً في هذا الاحتفال الكبير، ويتناول الخطاب الدروس والعبر المستفادة من هذه الذكرى الخالدة والوطنية والعزيزة على قلوب المصريين جميعًا، على اعتبار أن عيد الجهاد هو عيد قومي مصري خالص، لأنه يمثل صفحة وطنية رائعة في تاريخ الحرية للشعب المصري.


كما يتناول خطاب «أبو شقة» الحديث عن الدور الوطني الكبير الذى قام به الزعماء خالدو الذكر سعد زغلول وعلى شعراوي وعبدالعزيز فهمى، من أجل استقلال مصر عن بريطانيا العظمى. كما يتناول خطاب «أبو شقة» الحديث عن ثورة 1919 وثورة 30 يونيو، ووجه الشبه بينهما.


وتحتفل مصر بذكرى عيد الجهاد الوطني منذ سنة 1922 حتى 1952، وكان يومًا قوميًا لمصر ويقترن هذا العيد بالزعيم سعد زغلول. 


ويعتبر هذا اليوم أول مواجهة حقيقية بين الشعب المصري والاحتلال البريطاني. وظل حزب الوفد يحتفل بعيد الجهاد كل عام، ويعود إلى سنة 1918 عندما ذهب الزعماء سعد زغلول وعبدالعزيز فهمى وعلى شعراوي إلى المعتمد البريطاني السير ريجنالد ونجت يوم 13 نوفمبر للمطالبة لهم بالسفر للاشتراك في مؤتمر السلام بفرساي في فرنسا، لعرض قضية استقلال مصر وإنهاء الحماية البريطانية استنادًا إلى مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها الذى أعلنه الرئيس الأمريكي ويلسون.

الأزهر مجلس الشيوخ حزب الوفد جمهورية مصر العربية عيد الجهاد الوطني

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