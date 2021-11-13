محلل ليبي عن كلمة السيسي في مؤتمر باريس :مؤثرة ومصر سند لنا..فيديو

علق رضوان الفيتوري المحلل السياسي الليبي، على كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر باريس بشأن ليبيا، قائلا:" مصر العروبة ضمير العرب المباشر ".

وقال رضوان الفيتوري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، إن كلمة الرئيس السيسي مؤثرة، وخاطب الرئيس السيسي الليبيين وتحدث عن تاريخ ليبيا وقائد المجاهدين الليبيين والعرب عمر المختار ".

وأضاف رضوان الفيتوري:" في كلمة الرئيس السيسي وجدنا أن الرئيس ينصح الليبيين بضرورة عدم الالتفات للجمل المطاطة التي يستخدمها من يتدخل في شؤون ليبيا ".

وتابع رضوان الفيتوري :" الرئيس السيسي شدد على أن مصر سند إلى ليبيا وأن مصر متواجدة دائما مع ليبيا “، مضيفا:” في مؤتمر باريس لم يكن هناك تواجد ليبي يعبر عن ضمير الوطن بشكل كامل".