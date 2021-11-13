بالأسماء .. مستحقو دخول الاختبار الشفوي من خطباء المكافأة بالمنوفية والأقصر

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من المتقدمين لمسابقة الخطابة بالمكافأة على بند التحسين من محافظتي المنوفية والأقصر (المجموعة الخامسة) ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15/ 12/ 2021م بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة العاشرة صباحًا ، علمًا بأنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بصورة الرقم القومي وصورة المؤهل مع الاطلاع على الأصل ، وهم :



1. إبراهيم السيد عرفة أبو موسى المنوفية

2. إبراهيم عبد الحميد محمد غانم المنوفية

3. إبراهيم جودة إبراهيم محمد مروان المنوفية

4. أحمد حسنين محمد خلاف المنوفية

5. أحمد أشرف محمد عبد الوهاب المنوفية

6. أحمد بهاء الدين عبد العليم عبد المطلب السيد المنوفية

7. إبراهيم عبد الحافظ أمين عبد الحافظ المنوفية

8. إبراهيم عبد الله إبراهيم خليل المنوفية

9. أحمد أسامة أحمد النجار المنوفية

10. إبراهيم صلاح إبراهيم الغزالي المنوفية

11. أحمد جمال حسن معارك المنوفية

12. أحمد أيوب عبد الرؤوف غنيم المنوفية

13. أحمد يوسف الصادق أحمد الأقصر

14. إبراهيم سيد محمد سيد الأقصر

15. أحمد محمد سعيد أحمد الأقصر

16. أحمد عبد الوهاب مختار حسن الأقصر

17. أبو الحسن عبد الغني سيد أحمد محمد الأقصر

18. إبراهيم عبد الرسول أبو العباس محمد الأقصر

19. أحمد صابر عبد الحاكم بكر الأقصر

20. إبراهيم ناجح إبراهيم الضوي الأقصر

21. إبراهيم أحمد عبد الرضي حسين الأقصر

22. أحمد خالد أحمد حسين الأقصر