من غد .. الٱرصاد تكشف تفاصيل وضع الطقس وموجة عدم الاستقرار.. فيديو

قالت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد ، إن هيئة الأرصاد حذرت الأسبوع الماضي من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت امس واستمرت حتي اليوم ، مؤكدة انه من غد ستقل حدة هذه الموجة .

وأضافت إيمان شاكر خلال تصريحاتها علي قناه " تن " ، إن هذه الحالة من عدم الاستقرار كان معني بها البحر الأحمر وشهدت بها العديد من المناطق امطار غزيرة ، لافتة إلي أن حالة الطقس لم تؤثر علي حركة الملاحة الجوية أو البحرية ولكن امس توقفت حالة الملاحة البحرية في أسوان نتيجة الأمطار الغزيرة .

محافظة سوهاج والأقصر اليوم تتعرض إلي عواصف ترابية وأمطار متفاوتة الشدة ، وجنوب سيناء تتعرض إلي أمطار متفاوتة الشدة وهذ الأمطار ستستمر علي هذه البلدان الليلة وغدا ستهدأ الأحوال نسبيا .