رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق: 2.5% ضريبة التصرفات العقارية يدفعها البائع..فيديو

قال سامي إمام رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، إن أقصى رسم تسجيل للعقارات في الشهر العقاري بعد التعديلات 2000 جنيه .



وأضاف سامي إمام في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" تم فصل ضريبة التصرفات العقارية عن تسجيل العقارات في الشهر العقاري ".

وتابع سامي إمام :" ضريبة التصرفات العقارية قيمتها 2.5 % من ثمن العقار ويدفعها البائع وليس المشتري ، وبالتالي لا يُطلب ممن يرغب في تسجيل العقار بدفع قيمة ضريبة التصرفات العقارية ".



وأكمل سامي إمام :" قرارات الحكومة بتعديلات قانون الشهر العقاري لتسهيل وتيسير تسجيل العقارات بالشهر العقاري غير مسبوقة وتستهدف مصلحة المواطن ".

ولفت سامي إمام :" تسجيل الوحدات السكنية والعقارات في الشهر العقاري ترفع من القيمة السوقية للوحدة السكنية ".