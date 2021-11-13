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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

خرافات.. مبروك عطية:الجن لا يسرق الأموال ولا يتزوج الإنسان ..فيديو

مبروك عطية
مبروك عطية

قال الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أن الجن لا يسرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " الجن لايفتح مغلقا " . أي أن الجن لا يستطيع فتح الشيء المغلق ، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة تغطية أوانينا وحفظ أموالنا  .

وأضاف مبروك عطية خلال فيديو له عبر قناته الرسمية باليوتيوب : أجمع العلماء أن الجن لا يملك إلا الوسوسة فقط ، فلا يسرق ولا يعاشر أزواجنا ولا أحد منهم يستطيع الزواج من الإنسان ، لافتا إلى ضرورة البعد عن هذه الخرافات .

 

وخلال الفيديو استشهد العالم الأزهري مبروك عطية بسورة الناس ، مؤكدا آن سرقة الأموال من المنزل لا تكون إلا عن طريق شخص يدخل الى المنزل ، اللهم قد بلغت اللهم فأشهد . 

هل الجن يسرق المال حقيقة أم خيال؟ 

محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف، عن الجن، بعدما زعم أنه يمكن للجن أن يسرق الأموال والذهب، منوهًا بأنه ليس من المُستبعد أن يسرق الجن بعض أمتعة أو نقود بني آدم، لأن الجن فيهم الصالحون والطالحون، قال تعالى: «وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا» (الجن: 11)، وثبت في السنة سرقة الشيطان من طعام الصدقة، كما في حديث أبي هريرة الطويل.

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أين تختفي الأموال ؟

وقال «أبو بكر» في فيديو له عبر «فيسبوك»: إن «هذه مشكلة سرقة الأموال دون معرفة سارقها متواجدة في منزله ومنزلك والكثير من المنازل»، مؤكدًا أن هذه الواقعة حدثت معه بالفعل في منزله».

 

وأفاد بأن «عالم الجن كعالم البشر منهم الصالحو ومنهم الطالحون السيئون، لذلك إذا اختفت الأموال من منزلك أو الذهب وتأكدت أن أهل بيتك لم يقوموا بالأمر، وتساءلت ما إذا كان الجن سرقهم فهذا صحيح!، لأنه يسرق من الأموال والذهب والأطعمة».


ونبه على أن الجن يقوم بذلك الأمر من أجل نفسه، أو طاعةً لأمر الساحر الذي سخره للقيام بذلك، مضيفاً: «في حالة قيامه بذلك الأمر لنفسه، يقوم بذلك من أجل الأذى، إذ قال الإمام ابن تيمية: إن للجن والشياطين لذة في الشر والفتن، يحبون ذلك وإن لم يكن فيه منفعة».

 

ولفت إلى أن الجن يمكنه أن يسرق أشياءَك ويضعها عند غيرك، ويأتي لك في هيئة خاطر أو رؤيا منامية ليخبرك أن أشياءَك الضائعة عند هذا الشخص في هذا المكان.

 

وكشف عن أن الجن والشياطين لا يستطيعون السرقة من الأشياء المغلق عليها أو المغطاة أو المربوطة، بالإضافة إلى ما ذكر اسم الله عليه».
 


 

 

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