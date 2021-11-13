الناس بتسأل.. أحمد موسى: هل يتم تحصيل ضريبة التصرفات العقارية بأثر رجعي؟..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المواطنين لديهم استفسارات حول نسبة الـ 2.5 % الخاصة بضريبة التصرفات العقارية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" هل الـ 2.5 % يتم تحصيلها بأثر رجعي من 8 سنوات أم من توقيت إصدار القانون ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" هل يتم تحصيل الـ 2.5 % من بداية تعديل القانون الحالي أم من توقيت صدور القانون حتى 2013".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" من أسئلة المواطنين هل سيكون هناك غرامات وفوائد عن على من لم يدفع الـ 2.5 % منذ 2013 ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" عايزين نعرف من المسؤولين والخبراء هل الضريبة التصرفات العقارية هل الدفع بأثر رجعي ام لا "، مضيفا:" ماذا عن أب أعطى ابنه شقة كيف سيتم محاسبته وهل يدفع ضريبة التصرفات العقارية ".

