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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الناس بتسأل.. أحمد موسى: هل يتم تحصيل ضريبة التصرفات العقارية بأثر رجعي؟..فيديو

احمد موسى
احمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المواطنين  لديهم  استفسارات حول نسبة الـ 2.5 % الخاصة بضريبة التصرفات العقارية.

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  هل الـ  2.5 % يتم تحصيلها بأثر رجعي من 8 سنوات أم من توقيت إصدار القانون ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  هل يتم تحصيل الـ 2.5 %  من بداية  تعديل القانون الحالي أم من  توقيت صدور القانون حتى 2013".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  من أسئلة المواطنين هل سيكون هناك غرامات وفوائد عن على من لم يدفع الـ 2.5 % منذ 2013 ".


ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  عايزين نعرف من المسؤولين والخبراء هل الضريبة التصرفات العقارية هل الدفع بأثر رجعي ام لا "، مضيفا:" ماذا عن أب أعطى ابنه شقة  كيف سيتم محاسبته وهل يدفع ضريبة التصرفات العقارية ".
 

أحمد موسى التصرفات العقارية ضريبة العقارات اخبار التوك شو

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