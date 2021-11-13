طارق يحيى عن الهجوم على موسيماني: الراجل كسبان الزمالك خمسة

استنكر طارق يحيى نجم ومدرب الزمالك السابق فكرة الهجوم الذي يشنه البعض من جماهير الأهلي على السوشيال ميديا على مدرب فريقهم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.



وقال يحيى في تصريحات لبرنامج “بره الملعب”على أون سبورت إف إم، لا أعرف ماذا يريدون الراجل كسبان الزمالك خمسة وعامل مباراة كبيرة ومتصدر الدوري وكسبان كام بطولة مع الفريق منهم بطولتا أفريقيا وثالث العالم ومع ذلك في ناس بتهاجمه وبتقلل منه.



وأضاف يحيى: أنا شايف موسيماني زي أي مدرب في العالم له أخطاء لكن مينفعش نقلل منه لأنه في النهاية ناجح مع الأهلي وحقق انجازات وبطولات فشل فيها مدربون أكبر منه ومن أوروبا مروا على النادي، ونفس الأمر بالنسبة لكارتيرون اللي أخطأ في مباراة القمة الأخيرة في الشوط الأول لكنه عدل في الشوط الثاني وتمكن من العودة وإحراز 3 أهداف، وأيضا حصل على بطولات مع الزمالك.



وأضاف يحيى: لو كنت مكان كارتيرون كنت تدخلت بالتغيير في الشوط الأول وغيرت لاعبين على الأقل ولن أذكر أسماء الذين كنت سأبدلهم في الشوط الأول ولكن هناك أكثر من لاعب لم يكن في حالته وهذا وارد والحظ سيئ أن يحدث هذا في مباراة مهمة لها حساباتها وأرقامها مثل القمة، لكن من الجيد أن المباراة في الأسابيع الأولى وغير مؤثرة في سير البطولة.