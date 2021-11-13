مصر العليا: استقرار التيار الكهربائي بأسوان بعد انقطاعه بسبب الأمطار

أكد المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أن التيار الكهربائي عاد لجميع المناطق والمراكز بمحافظة أسوان، بعد انقطاعه إثر سقوط الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة أمس وفى الساعات الأولى من صباح اليوم، لافتا إلى أن جميع المناطق والمراكز بمحافظة أسوان تشهد استقرارا في التغذية الكهربائية.

وأشار أبو وردة أن فرق الصيانة والطوارئ تعاملوا مع الأعطال في أسرع وقت وعلى أكمل وجه على الرغم من قسوة وصعوبة الأجواء .

وأكد رئيس الشركة ، على أن التطوير الذى شهدته شبكات النقل والتوزيع وكذلك الصيانة الدورية قبل فصل الشتاء كان لها أثر كبير فى التغلب على الانقطاعات واعادة التيار سريعا ، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على بعض الأعطال التي وقعت ببعض محطات المحولات وتم عودة جميع الأحمال ولا يوجد انقطاعات حاليا في التيار الكهربائي .

وأشار رئيس الشركة إلى أنه شكل غرفة عمليات وطوارئ برئاسته لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، مضيفا ان هناك تنسيقا دائما مع كافة الجهات بمحافظة أسوان لمواجهة أى أزمات أو مشاكل ناتجة عن سقوط الأمطار التى شهدتها المحافظة أمس وفي الساعات الأولى من صباح اليوم.

وفي نفس السياق، أشاد رئيس الشركة بجهود العاملين بقطاع توزيع كهرباء أسوان لما بذلوه لإصلاح الأعطال.