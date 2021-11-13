الجيش العراقي يعلن القبض على 8 أشخاص.. تفاصيل

أعلن الجيش العراقي، اليوم السبت، اعتقال ثمانية أشخاص عقب اجتياز الشريط الحدودي مع سوريا.

وقالت الفرقة 15 بالجيش العراقي في بيان إنه: "حسب معلومات عناصر الفرقة تم مشاهدة حركة أشخاص بالجانب السوري بواسطة الكاميرا الحرارية".

وأضاف البيان: "أن هذا الأمر وقع قرب قرية مشيرفة التابعة الى ناحية ربيعة والمحاذية الى الشريط الحدودي مع سوريا ضمن قاطع ف1ل مش71 فق15".

وتابع أنه "على الفور تم الإيعاز الى قوة الكمين الموجودة وفور إجتيازهم الحدود جرى إعتقالهم وتبين بأنهم (8) اشخاص امرأة وسبعة أطفال يحملون الجنسية العراقية من سكنة محافظة نينوى وقد غادروا العراق الى سوريا بطريقة غير شرعية عام 2016".