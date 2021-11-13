المنتخب يعود إلى برج العرب ويجري مسحة طبية ويغلق تدريبات الغد

عادت بسلامة الله إلى أرض الوطن عبر مطار برج العرب بعثة المنتخب الوطني قادمة من أنجولا بعد أداء مباراة الجولة قبل الأخيرة والتي انتهت بالتعادل 2-2 وتأهل بذلك إلى الدور الأخير لتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم ، وذلك قبل لقاء الجابون في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في ختام مباريات المجموعة.



وقد أجريت للبعثة فور وصولها مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا للاطمئنان على أعضائها قبل التوجه إلى مقر اقامتهم ببرج العرب.



فيما قرر الجهاز الفني للفريق غلق تدريبات غد الأحد للحفاظ على تركيز اللاعبين والاستعداد الجيد لمباراة الجابون والتعامل معها بأقصى درجات الجدية بصرف النظر عن كون نتيجتها غير مؤثرة على تأهل مصر عن مجموعتها.